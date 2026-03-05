Canlı
        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP 5 MART 2026: Altında ibre yukarı yönlü! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altında ibre yukarı yönlü! 5 Mart 2026 Perşembe 22 ayar bilezik, ons, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları haftanın dördüncü işlem gününe yükselişle başladı. Orta Doğu'da ateş çemberinin genişlemesiyle yatırımcıların güvenli liman varlıklara yönelmesi ve doların zayıflaması fiyatlar üzerinde etkili oldu. Spot altın yüzde 0,8 artarak ons başına 5.178,58 dolara çıktı. Yurt içinde ons altın ve dolar/TL kuruna göre hesaplanan gram altın ise 7 bin 323 liradan işlem görüyor. İşte 5 Mart 2026 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2026 - 08:05 Güncelleme:
        1

        Ortadoğu'daki çatışmalar hız kesmeden devam ediyor. Artan jeopolitik gerilim yatırımcıları güvenli liman varlıklara itiyor. Bu sebeple altın yükseliyor. Zayıflayan dolar da fiyatları yukarı yönlü ivmelendiriyor. Haftanın dördüncü işlem gününde altının ons fiyatı 5 bin 178 dolar seviyesinde seyrederken, gram altın 7 bin 323 liradan alıcı buluyor. İşte 5 Mart 2026 Çarşamba 22 ayar bilezik, ons, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.322,0850

        Satış: 7.323,2030

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 5.177,18

        Satış: 5.178,58

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 11.715,3400

        Satış: 11.973,4400

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 46.860,6200

        Satış: 47.747,1900

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 48.522,00

        Satış: 49.125,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 23.358,30

        Satış: 23.947,69

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 46.863,32

        Satış: 47.749,29

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 49.355,42

        Satış: 50.724,66

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 4.090,32

        Satış: 5.391,69

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 6.791,02

        Satış: 7.129,39

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 120.931,00

        Satış: 122.718,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
