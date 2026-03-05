Ortadoğu'daki çatışmalar hız kesmeden devam ediyor. Artan jeopolitik gerilim yatırımcıları güvenli liman varlıklara itiyor. Bu sebeple altın yükseliyor. Zayıflayan dolar da fiyatları yukarı yönlü ivmelendiriyor. Haftanın dördüncü işlem gününde altının ons fiyatı 5 bin 178 dolar seviyesinde seyrederken, gram altın 7 bin 323 liradan alıcı buluyor. İşte 5 Mart 2026 Çarşamba 22 ayar bilezik, ons, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları…