Altında ibre yukarı yönlü! 5 Mart 2026 Perşembe 22 ayar bilezik, ons, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları haftanın dördüncü işlem gününe yükselişle başladı. Orta Doğu'da ateş çemberinin genişlemesiyle yatırımcıların güvenli liman varlıklara yönelmesi ve doların zayıflaması fiyatlar üzerinde etkili oldu. Spot altın yüzde 0,8 artarak ons başına 5.178,58 dolara çıktı. Yurt içinde ons altın ve dolar/TL kuruna göre hesaplanan gram altın ise 7 bin 323 liradan işlem görüyor. İşte 5 Mart 2026 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu!
Ortadoğu'daki çatışmalar hız kesmeden devam ediyor. Artan jeopolitik gerilim yatırımcıları güvenli liman varlıklara itiyor. Bu sebeple altın yükseliyor. Zayıflayan dolar da fiyatları yukarı yönlü ivmelendiriyor. Haftanın dördüncü işlem gününde altının ons fiyatı 5 bin 178 dolar seviyesinde seyrederken, gram altın 7 bin 323 liradan alıcı buluyor. İşte 5 Mart 2026 Çarşamba 22 ayar bilezik, ons, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 7.322,0850
Satış: 7.323,2030
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 5.177,18
Satış: 5.178,58
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 11.715,3400
Satış: 11.973,4400
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 46.860,6200
Satış: 47.747,1900
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 48.522,00
Satış: 49.125,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 23.358,30
Satış: 23.947,69
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 46.863,32
Satış: 47.749,29
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 49.355,42
Satış: 50.724,66
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.090,32
Satış: 5.391,69
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.791,02
Satış: 7.129,39
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 120.931,00
Satış: 122.718,00