Altın fiyatları canlı takip ekranı: 2 Haziran 2026 tam, çeyrek, gram altın bugün ne kadar oldu?
Altın piyasalarında haftanın ikinci işlem gününde hareketlilik sürüyor. Küresel ekonomiye ilişkin belirsizlikler ve merkez bankalarının faiz politikalarına yönelik beklentiler, yatırımcıların güvenli liman olarak görülen altına olan ilgisini canlı tutuyor. Gram altın, çeyrek altın ve ons altındaki son durumu yakından izleniyor. Peki, 2 Haziran 2026 Salı günü altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel ve canlı altın fiyatları...
Altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı. Küresel piyasalardaki gelişmeler, döviz kurlarındaki hareketlilik ve yatırımcıların temkinli tutumu, altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Haftanın ilk işlem gününde gerileyen altın fiyatları, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle gram, çeyrek, yarım ve tam altın ile 14 ve 22 ayar bilezik fiyatları merak konusu oldu. Peki, 2 Haziran 2026 altın ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.675,3040
Satış: 6.676,1310
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.517,12
Satış: 4.518,04
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 10.679,3400
Satış: 10.914,7900
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 42.717,8200
Satış: 43.525,0400
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 43.385,00
Satış: 43.966,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 21.292,55
Satış: 21.829,39
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 42.718,60
Satış: 43.525,26
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 44.244,18
Satış: 45.367,68
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.646,09
Satış: 4.882,47
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.069,31
Satış: 6.385,32
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 108.084,00
Satış: 109.953,00