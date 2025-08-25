Altın fiyatlarında negatif seyir! İşte 25 Ağustos 2025 Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Güvenli liman varlıklardan olan altın, haftanın ilk iş gününde aşağı yönlü hareket ediyor. Sarı metal, ABD dolarının toparlanmaya çalışmasıyla, önceki seansta yüzde 1'den fazla değer kazandıktan sonra ons başına yaklaşık 3360 dolara geriledi. Gram altın ise saat 07.35 itibarıyla 4 bin 434 lira seviyesinde. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte 25 Ağustos 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu!
Altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı. Dolardaki yükseliş hareketi altına negatif yansıdı. Değerli metal, önceki seansta yüzde 1'den fazla değer kazandıktan sonra ons başına yaklaşık 3360 dolara kadar geriledi. Ons altındaki düşüş, yurt içi piyasalardaki gram, çeyrek, ve cumhuriyet altınına da negatif olarak yansıdı. Peki, yeni haftanın ilk gününde 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 25 Ağustos 2025 güncel altın fiyatları!
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.433,6980
Satış: 4.434,1720
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.364,56
Satış: 3.365,20
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 7.093,9200
Satış: 7.249,8700
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 28.372,2900
Satış: 28.907,2000
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 28.938,00
Satış: 28.987,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 14.143,50
Satış: 14.499,18
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 28.375,67
Satış: 28.909,69
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 29.434,71
Satış: 30.169,57
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.433,15
Satış: 3.392,25
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.049,37
Satış: 4.242,14
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 72.079,00
Satış: 72.356,00