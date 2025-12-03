Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI 3 ARALIK 2025: Altında ibre yukarı yönlü! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları ne kadar? 3 Aralık Çarşamba 22 ayar bilezik, ons, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları, dün ABD Hazine tahvil getirilerindeki artış ve kâr realizasyonunun etkisiyle düşüş yaşamıştı. Haftanın üçüncü işlem gününde değerli metal yeniden yükseliş eğilimine girdi. ABD Merkez Bankasının (Fed) bu ay faiz indirimi yapacağına yönelik güçlü beklentiler fiyatları destekledi. Altının ons fiyatı 4 bin 220 dolara yükseldi. Yurt içinde ons altın ve dolar kuruna göre hesaplanan gram altın da 5 bin 777 TL seviyesinde seyrediyor. İşte 3 Aralık 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu!

        Giriş: 03.12.2025 - 19:11 Güncelleme: 03.12.2025 - 19:11
        1

        Dün ABD Hazine tahvil getirilerindeki artış ve kâr realizasyonunun etkisiyle değer kaybeden altında ibre yeniden yukarı döndü. Fed’in Aralık toplantısında faiz indirmesine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Bu beklenti de altın fiyatlarını yukarı yönlü ivmelendiriyor. Haftanın üçüncü işlem gününde altının ons fiyatı 4 bin 221 dolardan işlem görürken, gram altın da 5 bin 777 TL seviyesinde seyrediyor. İşte 3 Aralık 2025 Çarşamba 22 ayar bilezik, ons, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 5.777,5920

        Satış: 5.778,3290

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.220,26

        Satış: 4.221,22

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 9.248,8900

        Satış: 9.452,4500

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 36.996,6300

        Satış: 37.695,3900

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 37.890,00

        Satış: 38.093,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 18.436,59

        Satış: 18.901,36

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 36.989,25

        Satış: 37.687,78

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 38.533,55

        Satış: 39.515,13

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.208,14

        Satış: 4.306,56

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.307,75

        Satış: 5.542,42

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 94.484,00

        Satış: 95.214,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
