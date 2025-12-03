Dün ABD Hazine tahvil getirilerindeki artış ve kâr realizasyonunun etkisiyle değer kaybeden altında ibre yeniden yukarı döndü. Fed’in Aralık toplantısında faiz indirmesine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Bu beklenti de altın fiyatlarını yukarı yönlü ivmelendiriyor. Haftanın üçüncü işlem gününde altının ons fiyatı 4 bin 221 dolardan işlem görürken, gram altın da 5 bin 777 TL seviyesinde seyrediyor. İşte 3 Aralık 2025 Çarşamba 22 ayar bilezik, ons, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları…