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Altın alacaklar dikkat: Yükseliyor! 30 Mayıs 2023 canlı altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatları son dakika alış-satış rakamları gündemdeki yerini aldı. Altının ons fiyatı, şu sıralarda 1.960,79 dolardan alıcı buluyor. Yatırımcılar güncel altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altının bugün ne kadar olduğunu sorguluyorlar. İşte 30 Mayıs 2023 Salı Kapalıçarşı'dan canlı altın fiyatları son durum...

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HABERTURK.COM / AA
  • Altın fiyatları canlı: YÜKSELİYOR! 30 Mayıs 2023 Kapalıçarşı'da bugün çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar?

    ABD'deki borç limiti krizi yatırımcıların odağında kalmaya devam ederken, konuya ilişkin belirsizlikler risk iştahını törpülemeyi sürdürüyor.

    Analistler, borç limitinin artırılması halinde ABD'de hazinenin üçüncü çeyrek sonuna kadar yaklaşık 1 trilyon dolarlık tahvil satmasının beklendiğini aktararak, söz konusu ihtimalin, piyasalarda likidite sıkıntısı çıkarabileceği endişesinin güçlendiğini ifade etti.

    İlerleyen dönemde tahvil piyasalarında satış baskısının artabileceğine dikkati çeken analistler, artan dolar talebinin emtia fiyatları başta olmak üzere varlık fiyatlarını da baskılayabileceğini söyledi.

    Öte yandan, cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesi para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüzde 60 ihtimalle 25 baz puanlık faiz artışına gideceği öngörülürken, Fed yetkililerinin bugünkü sözle yönlendirmeleri de yatırımcıların odağında bulunuyor.

    Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ile ABD'de konut fiyat endeksi, tüketici güven endeksi ve Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.930 ve 1.900 doların destek, 1.950 ve 1.980 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti. İşte 30 Mayıs güncel altın fiyatları ile canlı çeyrek altın, gram altın fiyatı son durum...

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  • Altın fiyatları canlı: YÜKSELİYOR! 30 Mayıs 2023 Kapalıçarşı'da bugün çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar?

    GRAM ALTIN FİYATI

    1.285,01

    1.285,25

    CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
  • Altın fiyatları canlı: YÜKSELİYOR! 30 Mayıs 2023 Kapalıçarşı'da bugün çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar?

    ALTIN/ONS ($) FİYATI

    1.960,48

    1.960,79

    CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
  • Altın fiyatları canlı: YÜKSELİYOR! 30 Mayıs 2023 Kapalıçarşı'da bugün çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar?

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    2.056,61

    2.101,94

    CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
  • Altın fiyatları canlı: YÜKSELİYOR! 30 Mayıs 2023 Kapalıçarşı'da bugün çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar?

    CUMHURİYET ALTINI FİYATI

    8.224,06

    8.379,80

    CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
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