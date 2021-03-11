Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? 11 Mart Perşembe günü serbest piyasada çeyrek ve gram altın fiyatları güne değer artışıyla başladı. Hafta içerisinde sık sık zıt yönlerde ivme kaydeden altın fiyatlarında dalgalı seyir sonrası ekonomi gündemini takip edenler rakamlardaki anlık değişimleri yakından izliyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? Merak edenler için güncel verileri haberimizde derledik. İşte gram ve çeyrek altın fiyatları 11 Mart güncel alış ve satış tablosu...