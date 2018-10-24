Dış piyasalarda sert satışlara Ankara’da siyasetteki ittifak çatlığı eklendi. Piyasalar bu durumu siyasi risklerin artmasına yol açabilecek bir gelişme olarak yorumladı. Türkiye riski arttı. Borsa değer kaybetti, kur sıçradı. Türkiye eylül sonrasında gerçekleşen toparlanma eğiliminde küresel piyasalardan pozitif ayrışırken, dünkü siyasi gelişmeler üzerine buna son verdi, hatta negatif ayrıştı.

-Dolar dünyada da yükseliyor. Eylül sonunda 93.954 olan Dolar Endeksi dünkü artışlarla 96.158’e kadar yükseldi. 4 haftaya yaklaşan süredeki artış yüzde 2.3 düzeyinde.

Gelişmekte olan ülke para birimleri de dolar karşısında değer kaybetti.

-Dolar kuru önceki günü 5.66’dan kapatmışken dün siyasi partilerin grup konuşmaları sırasında yapılan açıklamaların etkileriyle 5.87’ye kadar yükseldi. Yüzde 3.6’lık günlük artış daha sonraki saatlerde doların 5.80’in altına inmesiyle kısmen geri çekildi.

-Borsalar ise düşüyor. Türkiye borsası daha fazla düşüyor. Akşam saatlerine doğru BİST 100 Endeksi yüzde 1.5 aşağıdaydı.

-ABD tahvil faizleri de güvenli liman arayışının bir sonucu olarak geriledi. Riskli araçlardan çıkış ve güvenli araçlara yönelme sonucu ABD 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 3.14’e geriledi.

-Türkiye’nin riskini yansıtan 5 yıllık CDS’in fiyatı dün 390.037’den yüzde 3 artışla 401.655’e kadar yükseldi.

-Dünya piyasalarında güvenli liman arayışı altını da yükseltti. Altın dün sıçramasına sıçradı ama ekim başından itibaren zaten yükseliyordu. 28 Eylül’de 1.180 dolara kadar inen altının ons fiyatı dün 1.240 dolara kadar yükseldi. Üç haftayı biraz aşkın zamanda altında meydana gelen artış yüzde 5.

-Doların arttığı gün altın fiyatlarının artması pek yaşanan bir durum değil. Genelde birbirine ters hareket ederler. Burada da sadece piyasa dalgalanmalarına karşı güvenli liman arayışının değil, aynı zamanda ABD’nin İran yaptırımlarından korunma isteğinin de etkili olmaya başladığını düşünüyoruz.

-Kaşıkçı cinayetinin Suudi Arabistan yönetiminde yaratabileceği sarsıntı da Körfez’deki jeopolitik riskleri artırabilir. Bütün bunlar altın fiyatlarını destekler niteliktedir. Ancak jeopolitik gelişmelerde tansiyonun azalmasıyla altın fiyatlarının normale döndüğü de bir gerçektir.

DOLARIN VE FAİZİN ARTIŞI ALTINI HER ZAMAN FRENLER

-Kısa vadeli veya jeopolitik gelişmelerin etkisi dışında altın fiyatlarının yükselmesinin önündeki en büyük engel ABD faizlerinin artması ve doların değerlenmesidir. Ekim ayında bu eğilimin giderek güçlenmesi de altın fiyatlarını frenleyen en önemli faktördür.

-Hatta uzun vadede ve kalıcı şekilde altın fiyatlarının belirleyicisi doların değeri ve ABD faizleridir.

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