Dolar/TL güne 5.76 TL seviyesinden başladı. TL varlıklar Cumhur İttifakı'nın geleceğine yönelik MHP ve AKP parti gruplarında parti liderleri tarafından yapılan açıklamalarla 5.8715'ye kadar çıkmış, ittifakın sadece yerel seçimlerde geçerli olmayacağının netleşmesiyle yeniden 5.76'ya kadar gerilemişti.

Geçen hafta boyunca ABD Türkiye ilişkilerine ilişkin beklentilerle gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrışan TL küresel risk iştahındaki azalışın yanı sıra ve petrol fiyatlarındaki yükselişin ve TL'de son dönemdeki sert değer kazancının oluşturduğu kar satışlarının ve son olarak TCMB'den bu hafta bir faiz artışı beklenmemesinin de etkisiyle Cuma gününden beri değer kaybediyor. Dolar/TL Brunson sonrası Türkiye ABD ilişkilerine ve yaptırımlara ilişkin iyimser beklentilerle geçen hafta 5.5267'e kadar gerilemiş ancak 5.50 seviyesinin aşağı yönlü kırılamamasının ardından tüm bu gelişmelerin etkisiyle yeniden yönünü yukarı çevirmişti.



TCMB'NİN FAİZ KARARI BEKLENİYOR



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını yarın açıklayacak. TCMB'nin Ekim ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında TL'deki değer kayıplarının bir süredir durması ve bankanın son dönemde gerçekleştirdiği kuvvetli sıkılaştırmanın etkinin görülmesi adına politika faizini sabit tutması bekleniyor.

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