Altın fiyatları, döviz kuru ve altının ons değerindeki gelişmelere bağlı olarak dalgalı bir seyir izliyor. Fed'in sıkılaşma patikasına ilişkin ılımlı beklentiler doları baskılarken, küresel piyasalarda altın fiyatlarının da yükselmesine yol açtı. Dün piyasalardaki hareketlilikle birlikte çeyrek altın fiyatları 1900 TL'nin üzerini test etti. İşte, 12 Ocak Perşembe canlı çeyrek ve gram altın fiyatları alış satış ekranı...