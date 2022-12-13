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Altın fiyatları yükseliş eğilimde! 13 Aralık 2022 güncel altın fiyatları

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Yarın açıklanacak Fed faiz kararı öncesi altın fiyatları yükseliş eğilimine devam ediyor. Altının ons fiyatı dünkü yüzde 0,9'luk düşüşünün ardından şu sıralarda yüzde 0,4 değer kazancıyla 1.788 dolardan işlem görüyor. İşte 13 Aralık 2022 güncel altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın, yarım altın fiyatı canlı kuru

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    Analistler, yarınki ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesi bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini söyledi.

    ABD'de ekimde yıllık yüzde 7,7 ile tahminlerin altında kalan Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artışın, kasımda yıllık yüzde 7,3'e gerileyeceği öngörülüyor.

    Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yarınki toplantısında yüzde 77 ihtimalle politika faizini 50 baz puan artırması bekleniyor.

    Bugün veri gündeminde ayrıca Almanya'da ZEW endekslerinin yer aldığını ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.770 doların destek, 1.830 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti. İşte 13 Aralık 2022 Salı günü altın fiyatları son durum...

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    GRAM ALTIN FİYATI

    1.096,81

    1.099,83

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  • Altın fiyatları SON DAKİKA | Gram altında tarihi zirve! 13 Aralık 2022 çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

    1.090,55

    1.090,75

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    ALTIN/ONS ($) FİYATI

    1.783,64

    1.783,97

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    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    1.744,89

    1.783,37

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