Altın fiyatları, dolar/TL kuru ve altının ons değerinde yaşanan son dakika gelişmelerine paralel bir yön izliyor. Geçtiğimiz haftalarda 1000 TL'nin altına düşerek piyasaları hareketlendiren gram altın fiyatlarında yön değişti. Piyaslardaki hareketliliğin ardından yatırımcılar "Cumhuriyet, ons altın, gram, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 2 Ekim Pazar Kapalıçarşı'dan güncel gram altın ve çeyrek altın fiyatları...

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