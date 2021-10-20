ALTIN FİYATLARI 20 Ekim Çarşamba günü yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Yaşanan hareketlilikle birlikte özellikle çeyrek ve gram altın fiyatları en merak edilenler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...