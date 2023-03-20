Altın fiyatları canlı takip ekranı... Gram altın geçtiğimiz hafta 1.200 lirayı aşarak tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Yükseliş ivmesini koruyan altın sabah saatlerinden itibaren yeşil yönlü grafik çizen altın fiyatlarında gram altın 1.206,53 TL olurken çeyrek altın 1.972,69 TL civarında seyrediyor. Peki, altın fiyatları yükseldi mi, bugün ne kadar, kaç TL oldu? İşte 20 Mart Pazartesi 2023 çeyrek altın, gram altın, tam altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatlarında son durum...