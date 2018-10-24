Altın fiyatları son dakika: Bugün çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar? 24 Ekim Perşembe

Altın fiyatları bugün (Çarşamba) yükselişle mi yoksa düşüşle mi başlayacak konusu merak ediliyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün yüzde 3,28 artışla 230,20 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 228 bin, en yüksek ise 232 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,53 yükselişle 230 bin 250 liradan tamamladı. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? İşte güncel altın fiyatları