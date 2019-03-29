Altın fiyatları SON DAKİKA! Bugün çeyrek altın gram altın ne kadar? 29 Mart altın fiyatları

Altın fiyatları yükselişine devam ediyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 232,01 liradan tamamladı. Finans uzmanı, Teknik olarak altının gram fiyatında 225-235 lira aralığını takip ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar?