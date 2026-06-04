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        Haberler Bilgi Gündem ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA CANLI: 4 Haziran 2026 Perşembe bugün 14-22 ayar bilezik, tam, çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları son dakika: Canlı 4 Haziran 2026 Perşembe tam, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

        Son dakika altın fiyatlarım sorgulanıyor. Orta Doğu'da tırmanan gerilimin petrol fiyatlarını yükseltmesi, küresel piyasalarda "yüksek faiz" endişesini yeniden alevlendirdi. Enflasyon baskısı nedeniyle merkez bankalarının faiz oranlarını uzun süre yukarıda tutacağı beklentisi, altın fiyatlarında çarşamba günü sert bir gerilemeye yol açtı. Yatırımcılar "Gram altın bugün ne kadar oldu?" sorusunun yanıtını ararken, 4 Haziran 2026 Perşembe güncel altın fiyatları tablosunda hareketlilik sürüyor. İşte serbest piyasada çeyrek, yarım ve gram altında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Haziran 2026 - 00:03 Güncelleme:
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        1

        Altın piyasalarında hareketlilik sürüyor. 4 Haziran 2026 Perşembe günü yatırımcılar ve vatandaşlar güncel altın fiyatlarını yakından takip ederken, gram altın başta olmak üzere çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını fiyatlarındaki değişim merak konusu oldu. Orta Doğu’da yeniden yükselen jeopolitik tansiyon ve petrol fiyatlarındaki artış, küresel piyasalarda enflasyon endişelerini artırırken gözler “Gram altında son durum ne?” sorusuna çevrildi. İşte 4 Haziran güncel altın fiyatları tablosu…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        6.627,1020

        6.628,0180

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        4.484,23

        4.485,07

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        10.603,0600

        10.836,4700

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        42.414,2600

        43.214,5400

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        43.073,00

        43.387,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        21.140,15

        21.673,41

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        42.412,84

        43.214,25

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        43.949,14

        45.065,38

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        3.619,18

        4.824,70

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        6.025,42

        6.300,71

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        107.301,00

        108.500,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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