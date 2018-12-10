Altın fiyatları son dakika: Çeyrek altın ve gram altın fiyatları 2018! 10 Aralık canlı altın fiyatları

Altın fiyatları Pazartesi gününe düşüşle mi, yükselişle mi başlayacak sorusu merak ediliyor. Geçtiğimiz haftanın raporuna bakılacak olunursa Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 1,80 değer kaybederken, altın yüzde 3,88, dolar yüzde 2,16 ve avro yüzde 2,36 değer kazandı. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? İşte güncel altın fiyatları