Altın fiyatları | Son dakika: Gram ve çeyrek altın yükselişe geçti! 2 Aralık canlı altın fiyatları

Altın fiyatları Pazar günü de yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Haftanın kapanış gününde Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı günü yüzde 0,15 artışla 203,6 liradan tamamladı. Gram altın, Çeyrek altın ve Cumhuriyet altın fiyatı en son ne kadar oldu? İşte, 2 Aralık altın fiyatları...