Altın fiyatları yeniden düşüşe geçti! 13 Mayıs Pazartesi canlı altın fiyatları alış-satış tablosu
Altın fiyatları yükseliş trendine son verdi ve düşüşe geçti. Piyasalar son zamanlarda dalgalı seyrederken; altın fiyatları yeni haftaya değer kaybıyla başladı. Gram altın fiyatı bugün 2 bin 439 lira seviyesinden güne başladı. İşte, 13 Mayıs 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...
Altın fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz haftayı yükselişle tamamlayan altın fiyatları, yeniden gerilemeye başladı. Yatırımcılar ve altın alacaklar için güncel altın fiyatlarını haberimizde bir araya getirdik. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 13 Mayıs 2024 Pazartesi altın fiyatları alış-satış rakamları...
ALTIN FİYATLARI YENİDEN DÜŞÜYOR!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 444 liradan yaparken; 13 Mayıs Pazartesi günü sabah saatlerinde 2 bin 439 TL'ye geriledi. Bir önceki kapanışı 3 bin 996 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 988 TL'den alıcı buluyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.438,92
Satış: 2.439,17
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.359,00
Satış: 2.359,36
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.902,28
Satış: 3.988,04
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 15.609,10
Satış: 15.903,39
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.780,16
Satış: 7.976,09
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 15.609,10
Satış: 15.903,39
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 16.273,51
Satış: 16.677,58
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.309,40
Satış: 1.727,58
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.223,27
Satış: 2.349,92