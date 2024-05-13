ALTIN FİYATLARI YENİDEN DÜŞÜYOR!

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 444 liradan yaparken; 13 Mayıs Pazartesi günü sabah saatlerinde 2 bin 439 TL'ye geriledi. Bir önceki kapanışı 3 bin 996 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 988 TL'den alıcı buluyor.

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