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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları son dakika: Yeniden düşüyor! 13 Mayıs 2024 canlı altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın ne kadar? - Altın Haberleri

        Altın fiyatları yeniden düşüşe geçti! 13 Mayıs Pazartesi canlı altın fiyatları alış-satış tablosu

        Altın fiyatları yükseliş trendine son verdi ve düşüşe geçti. Piyasalar son zamanlarda dalgalı seyrederken; altın fiyatları yeni haftaya değer kaybıyla başladı. Gram altın fiyatı bugün 2 bin 439 lira seviyesinden güne başladı. İşte, 13 Mayıs 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2024 - 07:34 Güncelleme: 13.05.2024 - 07:38
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        1

        Altın fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz haftayı yükselişle tamamlayan altın fiyatları, yeniden gerilemeye başladı. Yatırımcılar ve altın alacaklar için güncel altın fiyatlarını haberimizde bir araya getirdik. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 13 Mayıs 2024 Pazartesi altın fiyatları alış-satış rakamları...

        2

        ALTIN FİYATLARI YENİDEN DÜŞÜYOR!

        Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 444 liradan yaparken; 13 Mayıs Pazartesi günü sabah saatlerinde 2 bin 439 TL'ye geriledi. Bir önceki kapanışı 3 bin 996 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 988 TL'den alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.438,92

        Satış: 2.439,17

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.359,00

        Satış: 2.359,36

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.902,28

        Satış: 3.988,04

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI

        Alış: 15.609,10

        Satış: 15.903,39

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.780,16

        Satış: 7.976,09

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 15.609,10

        Satış: 15.903,39

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 16.273,51

        Satış: 16.677,58

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.309,40

        Satış: 1.727,58

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.223,27

        Satış: 2.349,92

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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