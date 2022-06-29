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Altın fiyatları bugün ne kadar? 29 Haziran güncel altın fiyatları: gram altın ve çeyrek altın fiyatları son durum

Altın fiyatları, dolar kuru ve altının ons fiyatından etkilenerek dalgalı bir seyir izliyor. Dün, değer kaybederek günü yüzde 2,2 azalışla 970 liradan tamamlayan altının gram fiyatı, yeni güne değer kazancıyla başladı. İşte, 29 Haziran Çarşamba 2022 güncel altın fiyatları: gram altın, çeyrek altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatları...

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  • YENİDEN YÜKSELİŞ! Altın fiyatları 29 Haziran 2022 Çarşamba: Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç lira oldu? Altın fiyatları son durum ve canlı takip ekranı

    Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın ikinci işlem gününde yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 2,2 azalışla 970 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 15:00 itibarıyla 981,40 liradan işlem görüyor.

    GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

    Analistler, resesyon ve enflasyon endişeleri arasında varlık fiyatlamalarının zorlaştığını kaydederek, bu hafta açıklanacak yoğun veri gündemi ve merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin emtia fiyatlarının seyrinde etkili olabileceğini söyledi.

    Bugün, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de ise dış ticaret açığı, konut fiyat endeksi ve tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 doların destek, 1.870 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi. İşte, 28 Haziran altın fiyatları canlı takip ekranı…
  • YENİDEN YÜKSELİŞ! Altın fiyatları 29 Haziran 2022 Çarşamba: Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç lira oldu? Altın fiyatları son durum ve canlı takip ekranı

    GRAM ALTIN FİYATLARI 28 HAZİRAN 2022

    Gram altın fiyatları 28 Haziran Salı günü saat 15:00’de kaydedilen güncel verilere göre 981,40 lira alış ve 983,64 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

    CANLI GRAM ALTIN SAYFASI İÇİN TIKLAYIN
  • YENİDEN YÜKSELİŞ! Altın fiyatları 29 Haziran 2022 Çarşamba: Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç lira oldu? Altın fiyatları son durum ve canlı takip ekranı

    ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

    Çeyrek altın fiyatları 17 Haziran Perşembe günü saat 15:00 itibariyle kaydedilen verilere göre 1.562,97 lira alış ve 1.597,43 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

    CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATLARI SAYFASI İÇİN TIKLAYIN
  • YENİDEN YÜKSELİŞ! Altın fiyatları 29 Haziran 2022 Çarşamba: Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç lira oldu? Altın fiyatları son durum ve canlı takip ekranı

    SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

    976,86

    977,02

    CANLI SPOT ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN
  • YENİDEN YÜKSELİŞ! Altın fiyatları 29 Haziran 2022 Çarşamba: Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç lira oldu? Altın fiyatları son durum ve canlı takip ekranı

    ALTIN/ONS ($) FİYATI

    1.826,71

    1.827,08

    CANLI ALTIN/ONS FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN
  • YENİDEN YÜKSELİŞ! Altın fiyatları 29 Haziran 2022 Çarşamba: Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç lira oldu? Altın fiyatları son durum ve canlı takip ekranı

    CUMHURİYET ALTINI FİYATI

    6.251,88

    6.370,19

    CANLI CUMHURİYET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYIN
  • YENİDEN YÜKSELİŞ! Altın fiyatları 29 Haziran 2022 Çarşamba: Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç lira oldu? Altın fiyatları son durum ve canlı takip ekranı

    YARIM ALTIN FİYATI

    3.116,17

    3.194,87

    CANLI YARIM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYIN
  • YENİDEN YÜKSELİŞ! Altın fiyatları 29 Haziran 2022 Çarşamba: Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç lira oldu? Altın fiyatları son durum ve canlı takip ekranı

    ZİYNET ALTINI FİYATI

    6.251,88

    6.370,19

    CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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