        ALTIN FİYATLARI SON DURUM: Altın düşüşte! 26 Ekim bugün ons, 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar oldu?

        Altın fiyatları son durum: 26 Ekim 2025 bugün ons, 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu?

        Hafta sonu altın fiyatları hafta içinde olduğu gibi en çok araştırılan konu başlıklarından biri oluyor. Altın alım satım yapmak isteyenler canlı altın fiyatları grafiğini merak ediyor. ABD-Çin geriliminin yumuşayabileceğine yönelik beklentiler, altın gibi güvenli limanlara yönelimin azaldığı gösterdi. Bir süredir yükseliş içerisinde olan altın fiyatları da gerilemeye devam ediyor. En son gram altın fiyatı 5.544 TL'den işlem gördü. Peki, 26 ekim 2025 bugün ons, 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte, detaylar

        Giriş: 26.10.2025 - 07:45 Güncelleme: 26.10.2025 - 20:21
        Altın fiyatları hareketliliği sürüyor. Bir süredir yükselişe geçen altın fiyatında düşüş gözlemleniyor. ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin endişelerin azalmasıyla altın fiyatları düşüş eğilimde. Gram altın 5.544 TL, çeyrek altın 8.870 TL, ata altın 38,958 liraya kadar geriledi. Peki 26 ekim bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, ata, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar? İşte, altın fiyatları alış-satış tablosu

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.111,89

        Satış: 4.114,21

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 5.544,31

        Satış: 5.545,35

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 8.870,89

        Satış: 9.066,64

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 35.483,58

        Satış: 36.155,66

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 38.202,00

        Satış: 38.617,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 17.686,35

        Satış: 18.133,28

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 35.483,58

        Satış: 36.155,66

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.353,67

        Satış: 5.603,57

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 38.933,37

        Satış: 39.924,74

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.235,80

        Satış: 4.347,71

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

