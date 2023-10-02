Altın haftaya yatay seyirde başladı! 2 Ekim çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu
Altın fiyatlarında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son haftalarda inişli çıkışı bir grafik çizen altın fiyatlarında son durum bir kez daha gündem olmuş durumda. İşte, döviz kurlarındaki hareketlilik sonrası altın fiyatlarındaki güncel duruma ilişkin tüm bilinmesi gerekenler...
Altın fiyatlarında yatay seyir sürüyor. Piyasaların açılması ile beraber yatırım ve birikim yapan binlerce vatandaş, altında güncel alış satış fiyatlarının ne kadar olduğuna dair aramalar yapıyor. İşte 2 Ekim Pazartesi günü itibariyle gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, ons altın, 22 ayar bilezik altın fiyatları canlı takip ekranı...
GRAM ALTIN FİYATI
1.627,29
1.627,65
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.848,25
1.849,00
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.603,66
2.661,20
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.414,64
10.612,26
YARIM ALTIN FİYATI
5.191,05
5.322,41
ZİYNET ALTINI FİYATI
10.414,64
10.612,26
ATA ALTIN FİYATI
11.069,44
11.345,65
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
928,42
1.106,96
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.522,93
1.615,32