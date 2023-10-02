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        Haberler Ekonomi Altın ALTIN FİYATLARI SON DURUM CANLI | Bugün çeyrek altın, yarım altın ve gram altın fiyatları ne kadar? 2 Ekim 2023 Pazartesi altın satış fiyatı fiyatı - Altın Haberleri

        Altın haftaya yatay seyirde başladı! 2 Ekim çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu

        Altın fiyatlarında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son haftalarda inişli çıkışı bir grafik çizen altın fiyatlarında son durum bir kez daha gündem olmuş durumda. İşte, döviz kurlarındaki hareketlilik sonrası altın fiyatlarındaki güncel duruma ilişkin tüm bilinmesi gerekenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2023 - 15:22 Güncelleme: 02.10.2023 - 15:22
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        1

        Altın fiyatlarında yatay seyir sürüyor. Piyasaların açılması ile beraber yatırım ve birikim yapan binlerce vatandaş, altında güncel alış satış fiyatlarının ne kadar olduğuna dair aramalar yapıyor. İşte 2 Ekim Pazartesi günü itibariyle gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, ons altın, 22 ayar bilezik altın fiyatları canlı takip ekranı...

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.627,29

        1.627,65

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS ($) FİYATI

        1.848,25

        1.849,00

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        2.603,66

        2.661,20

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        10.414,64

        10.612,26

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        5.191,05

        5.322,41

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        10.414,64

        10.612,26

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        11.069,44

        11.345,65

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        928,42

        1.106,96

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.522,93

        1.615,32

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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