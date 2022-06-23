Analistler, para politikaları ve ekonomik aktiviteye ilişkin belirsizliklerin fiyatlamaları zorlaştırdığını kaydederek, bugün ve yarın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Senato'ya sunacağı para politikası raporu ve Fed'in yol haritasına ilişkin sözle yönlendirmelerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini dile getirdi.

Dün, açıklamalarda bulunan Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin enflasyonun oldukça yüksek ve tabana yayılmış durumda olduğunu belirterek, faiz oranlarının olması gereken seviyenin oldukça altında olduğunu ifade etti. Bankanın olabildiğince hızlı şekilde faiz artırması gerektiğini savunan Barkin, bunu yaparken piyasadaki işleyişi bozmamaya dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin de takip edileceğine değinerek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 doların destek, 1.850 doların direnç konumunda olduğunu aktardı.

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