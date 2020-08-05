Selim Karahan skarahan@haberturk.com

Küresel ekonomiye yönelik endişeler ve zayıflayan dolar altına talebi her geçen gün artırıyor. Dün akşam uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı tarihinde ilk kez 2000 dolarlık kritik seviyeyi aştı. 2033 dolara kadar yükseldi.

Bu sabah itibarıyla ise altının onsu 2015 dolardan işlem görüyor. Son yükselişle beraber altın dolar bazında 2020 genelinde yatırımcısına yüzde 33 kazandırmış oldu.

Altının son yükselişinde son günlerde ABD ile Çin arasında, TikTok üzerinde yoğunlaşan gerginlik etkili oldu. ABD Başkanı Donald Trump TikTok'un ABD'li bir şirkete satışı için 15 Eylül'e kadar süre verdi. ABD'nin bu tavrı dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki sorunların uzun bir süre daha çözülme ihtimalini zayıflatıyor.

TAHVİL GETİRİLERİNDE DÜŞÜŞ

Bunun yanında ABD'de yeni ekonomik teşvik paketinin onaylanacak olması doların tüm dünyada zayıflamasına yol açıyor. Son olarak San Francisco Fed Başkanı'nın ABD ekonomisinin ilk düşünülenden daha fazla desteğe ihtiyacı olacağını açıklaması ise ABD hazine tahvili getirilerinin son 5 ayın en düşük seviyesine gerilemesine yol açtı.

Tüm bu gelişmeler devam eden koronavirüste ikinci dalga endişeleriyle birleşince yatırımcı altına yöneldi ve 2033 dolarlık tarihi rekor geldi.