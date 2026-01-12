Habertürk
        Altın Küre'de sessiz protesto

        Altın Küre'de sessiz protesto

        ABD'de göçmenlere yönelik sert tutumuyla bilinen ve geçen hafta bir kadını arabasında vurarak öldüren ICE polisine karşı, Altın Küre Ödülleri'nde protesto vardı

        Habertürk
        Giriş: 12.01.2026 - 15:03 Güncelleme: 12.01.2026 - 15:03
        Altın Küre Ödülleri gecesine katılan bazı ünlü isimler, Donald Trump yönetimini ve kısa adı 'ICE' olan, ABD'de göç ve gümrük muhafaza polisinin son karıştığı olayı, sessiz ve ince bir şekilde protesto etti.

        ICE, Trump ikinci kez Beyaz Saray'a çıktığından bu yana çok sayıda operasyon düzenledi, sokaklardaki etkisini artırdı ve binlerce göçmene gözaltı gerçekleştirdi. Geçen hafta, ICE polisleri Minneapolis kentinde 37 yaşında üç çocuk annesi Renee Good'u arabasında vurarak öldürmüştü. ICE memurları, olayın nefsi müdafa olduğunu savunsa da ortaya çıkan video kayıtları ve görgü tanıkları, kadının herhangi bir saldırgan tutumu olmadığını kanıtlamıştı. Olay, ABD'de Trump yönetimine ve ICE memurlarına karşı büyük tartışma başlatmıştı.

        Altın Küre Ödülleri'nde Jean Smart, Mark Ruffalo, Wanda Sykes gibi ünlüler, öldürülen Renee Good'u anmak için yakalarına rozetler taktı. Rozetlerinde 'Be Good' (İyi Ol) yazıyordu.

        Törende Varity'e konuşan oyuncu Jean Smart, "Biliyorum bugün insanlar yürüyüş yapıyor ve biz de sesimizi yükseltmeliyiz. Orada olmalı ve bu haydut hükümeti devirmeliyiz, çünkü insanlara yaptıkları korkunç şeyler" dedi.

        #BeGood kampanyası, ilk olarak Los Angeles'ta yılbaşı gecesi görev dışı bir ICE memuru tarafından öldürülen Keith Porter'ı anmak amacıyla başlatılmıştı.

