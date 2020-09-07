Altın Portakal filmleri açıklandı

HABERTURK.COM

3 Ekim'de başlayacak 57'nci Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alacak filmler belli oldu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlığını yaptığı festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'na 47 film başvurdu. Ön elemenin ardından yarışacak 12 film belli oldu.

Çatlak (Fikret Reyhan)

Dersaadet Apartmanı (Tankut Kılınç)

Dirlik Düzenlik (Nesimi Yetik)

Flaşbellek (Derviş Zaim)

Gelincik (Orçun Benli)

Gölgeler İçinde (Erdem Tepegöz)

Hayaletler (Azra Deniz Okyay)

İnsanlar İkiye Ayrılır (Tunç Şahin)

Kar Kırmızı (Atalay Taşdiken)

Koku (Barış Gördağ - Yasin Çetin)

Kumbara (Ferit Karol)

Ölü Ekmeği (Reis Çelik)

57'nci Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin sinema sanatına desteği geçen yıl olduğu gibi devam ediyor. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'na seçilen filmler, 300 bin TL tutarındaki En İyi Film Ödülü'nün yanı sıra, her biri 100 bin TL değerindeki Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü ve Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü de dahil olmak üzere 16 kategoride yarışacaklar. Sinema sektöründeki kadın emeğinin görünürlüğüne dikkat çekmek için geçen yıl ilk kez verilen 50 bin TL değerindeki Cahide Sonku Ödülü de bu yıl yine yarışmadaki filmlerden birinde kamera arkası ya da önü fark etmeksizin çalışmış bir kadın sinemacıya verilmeye devam edecek. Önümüzdeki günlerde açıklanacak Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisi, toplam 770 bin TL tutarındaki ödüllerin sahiplerini belirleyecek. Geçen yıl olduğu gibi Film Yönetmenleri Derneği jürisi Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü'nü, Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) jürisi de SİYAD En İyi Film Ödülü'nün sahibini belirleyecek. Ödüller 10 Ekim akşamı düzenlenecek ödül töreninde sahiplerini bulacak.