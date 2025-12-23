Habertürk
Habertürk
        ALTIN REKORA DOYMUYOR! Bugün 22 ayar bilezik, tam yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 23 Aralık 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı

        Altın rekora doymuyor! Çeyrek ve gram altın uçuşa geçti: İşte 23 Aralık 2025 güncel altın fiyatları

        Devam eden jeopolitik riskler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine ilişkin beklentiler altında tarihi yükselişi beraberinde getirdi. Haftaya rekor yükselişle başlayan altın fiyatları 23 Aralık Salı gününü de rekorla açtı. Ons altın 4 bin 500 dolara yaklaşırken, iç piyasada gram altın 6 bin 100 TL'yi geçti. Peki, bugün 22 ayar bilezik, tam yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 23 Aralık 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2025 - 08:14 Güncelleme: 23.12.2025 - 08:14
        1

        Altın piyasasında hareketlilik sürüyor. Artan jeopolitik riskler nedeniyle yatırımcılar güvenli liman varlıklardan olan sarı metale yönelirken, Fed’in faiz indirimlerine ilişkin beklentiler de altın fiyatlarını destekliyor. Haftayı rekor yükselişle açan kıymetli maden, 23 Aralık Salı gününü de rekorla başladı. Sabah saatlerinde ons altın 4.497 dolara, gram altın 6.191 TL’ye yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Peki bugün gram altın kaç lira, çeyrek altın ne kadar? İşte 23 Aralık 2025 güncel altın fiyatları...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.170,8660

        Satış: 6.171,6370

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.485,89

        Satış: 4.487,06

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 9.873,3900

        Satış: 10.090,6300

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 39.493,5400

        Satış: 40.239,0700

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 39.586,00

        Satış: 40.361,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 19.679,29

        Satış: 20.175,33

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 39.481,95

        Satış: 40.227,27

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 40.228,86

        Satış: 41.242,79

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.398,33

        Satış: 4.534,11

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.617,79

        Satış: 5.876,01

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 98.809,00

        Satış: 100.593,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
