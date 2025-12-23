Altın piyasasında hareketlilik sürüyor. Artan jeopolitik riskler nedeniyle yatırımcılar güvenli liman varlıklardan olan sarı metale yönelirken, Fed’in faiz indirimlerine ilişkin beklentiler de altın fiyatlarını destekliyor. Haftayı rekor yükselişle açan kıymetli maden, 23 Aralık Salı gününü de rekorla başladı. Sabah saatlerinde ons altın 4.497 dolara, gram altın 6.191 TL’ye yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Peki bugün gram altın kaç lira, çeyrek altın ne kadar? İşte 23 Aralık 2025 güncel altın fiyatları...