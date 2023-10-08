ALTIN YENİDEN YÜKSELİŞTE! Son dakika: 8 Ekim altın fiyatları canlı alış - satış tablosu | Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Merak Edilenler Haberleri

ALTIN YENİDEN YÜKSELİŞTE! Son dakika: 8 Ekim altın fiyatları canlı alış - satış tablosu | Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Merak Edilenler Haberleri

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ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞTE... Altın fiyatları 8 Ekim Pazar yani bugüne yükselişle başladı. Bugü gram altın bin 625 lira çeyrek altın ise 2 bin 660 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte merak edilip araştırılan güncel 8 Ekim altın fiyatları alış satış tablosu...