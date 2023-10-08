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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler ALTIN YENİDEN YÜKSELİŞTE! Son dakika: 8 Ekim altın fiyatları canlı alış - satış tablosu | Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Merak Edilenler Haberleri

        Altın alacaklar dikkat! Hafta sonu güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 8 Ekim alış - satış tablsou

        Altın fiyatları 8 Ekim Pazar günü yani bugün özellikle düğün ve nişan gibi organizasyonlar için takı alacaklar tarafından araştırılıyor. Haftayı düşüşle kapatan altın fiyatları hafta sonu yeniden yükselişe geçti. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte altın fiyatları 8 Ekim alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2023 - 08:42 Güncelleme: 08.10.2023 - 08:42
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        1

        ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞTE... Altın fiyatları 8 Ekim Pazar yani bugüne yükselişle başladı. Bugü gram altın bin 625 lira çeyrek altın ise 2 bin 660 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte merak edilip araştırılan güncel 8 Ekim altın fiyatları alış satış tablosu...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.624,96

        1.625,44

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS ($) FİYATI

        1.832,41

        1.833,60

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        2.599,94

        2.657,59

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        10.399,75

        10.597,87

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        5.183,63

        5.315,19

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        10.399,75

        10.597,87

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        11.209,84

        11.489,51

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        940,36

        1.118,09

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.542,34

        1.631,60

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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