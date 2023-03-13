ALTIN FİYATLARI 13 Mart Pazartesi haftaya yükselişle başladı. Peki, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte 13 Mart Pazartesi yani bugün güncel gram ve çeyrek altın fiyatları...

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