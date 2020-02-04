AA

Küresel çapta yaşanan gelişmelerin yatırımcıların güvenli varlıklara yönelmesini beraberinde getirmesiyle yurt içinde gram altının fiyatı geçen yıl 2018'e göre yüzde 33,1 yükselirken, altın mevduatları da ikiye katlanarak 80,2 milyar liraya ulaştı.

ABD-Çin arasındaki ticaret müzakereleri ve buna bağlı olarak küresel ekonomide yavaşlama endişeleri, jeopolitik riskler, Avrupa kaynaklı siyasi belirsizlikler ve Brexit kördüğümüne dair haber akışının piyasalara yön verdiği 2019 yılında, yatırımcı algısında ciddi bozulma yaşandı.

Bu dönemde, merkez bankalarının ekonomilere destekleyici politikalar benimsemesine karşın risk fiyatlamalarının öne çıktığı görülürken, portföy dağılımında altın ve tahvil gibi varlıklar da ağırlık kazandı.

Artan talebin etkisiyle, uluslararası piyasalarda altının onsu geçen yıl yüzde 18,4 artarak 2019'u 1.517,86 dolardan tamamladı. Yurt içinde ise 2018 sonunda 218,1 lira olan altının gram fiyatı, geçen yılı 290,3 liradan tamamladı. Böylece altının gram fiyatı, 2019'da yıllık bazda yüzde 33,1 artış kaydetti.

Dolar/TL ise yüzde 12,4'lük yükselişle geçen yılı 5,9491'den kapatırken, döviz kurundaki yükselişin altındaki kazancın gerisinde kalması, yatırımcıların altın mevduatına yönelmesini sağladı.

Bu gelişmelerle Türkiye'deki altın hesaplarının TL karşılığında 2019'da önemli bir artış yaşandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türkiye'deki altın mevduatları 2019'da bir önceki yıla kıyasla yüzde 100,2 artarak 80 milyar 213 milyon 645 bin liraya ulaştı. Altın mevduatları, 2018 sonunda 40 milyar 73 milyon 962 bin lira düzeyinde bulunuyordu. Bu da mevduatların 40,1 milyar lira artarak iki katına çıktığını ortaya koydu.

İSTANBUL'DA 25.2 MİLYAR LİRALIK ALTIN MEVDUATI VAR

Türkiye'de, geçen yıl en fazla altın mevduatına sahip kent İstanbul oldu. İstanbul'daki altın mevduatlarının karşılığı 25 milyar 329 milyon 39 bin lira olarak hesaplanırken, bu tutar; Türkiye'deki altın mevduatının neredeyse 3'te birinin İstanbul'da bulunduğunu gösterdi.

İstanbul'u 8 milyar 122 milyon 857 bin lirayla Ankara, 4 milyar 389 milyon 995 bin lirayla İzmir ve 2 milyar 838 milyon 831 bin lirayla da Bursa takip etti.

Bu dönemde Konya'da 2 milyar 280,6 milyon liralık, Antalya'da 2 milyar 123,4 milyon liralık, Kocaeli'de 2 milyar 43,3 milyon liralık, Adana'da 1 milyar 268,5 milyon liralık, Balıkesir'de 1 milyar 200,3 milyon liralık, Mersin'de 1 milyar 121 milyon liralık, Eskişehir'de 1 milyar 100,1 milyon liralık, Samsun'da 1 milyar 56 milyon liralık, Kayseri'de 1 milyar 51,7 milyon liralık, Denizli'de 1 milyar 25,2 milyon liralık, Manisa'da 1 milyar 8,6 milyon liralık altın mevduatına yatırım yapıldı.

Böylece altın mevduatı tutarı 1 milyar liranın üzerine çıkan kent sayısı 15 oldu.

EN AZ ALTIN MEVDUATI DOĞUDA

Geçen yıl 44,8 milyon lirayla Ardahan, 47,5 milyon lirayla Bayburt, 49,2 milyon lirayla Kilis, 55,5 milyon lirayla Tunceli, 68,9 milyon lirayla Iğdır, 79 milyon lirayla Hakkari, 107 milyon lirayla Gümüşhane, 115,5 milyon lirayla Muş, 118,5 milyon lirayla Kars ve 132,6 milyon lirayla da Şırnak en az altın mevduatına sahip kentler olarak sıralandı.

Böylece Türkiye'de en az altın mevduatına sahip 10 kentten 6'sının Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer aldığı görüldü.

Bölge olarak bakıldığında, geçen yıl en az altın mevduatı 3 milyar 307,3 milyon lirayla Güneydoğu Anadolu'da toplandı. Bu bölgeyi 3 milyar 382,2 milyon lirayla Doğu Anadolu, 6 milyar 786,7 milyon lirayla Karadeniz ve 7 milyar 193,3 milyon lirayla Akdeniz izledi.

Aynı dönemde Ege'de 9 milyar 902,1 milyon liralık, İç Anadolu'da 15 milyar 283,3 milyon liralık ve Marmara'da 34 milyar 358,6 milyon liralık altın mevduatı toplandı.

ALTIN MEVDUATI EN FAZLA IĞDIR'DA ARTTI

Altın mevduatının oransal bazda 2019'da bir önceki yıla göre en fazla arttığı kent, yüzde 160,8'le Iğdır oldu. Iğdır'ın 2018 sonunda 26 milyon 402 bin lira düzeyinde bulunan altın mevduatı, 2019'da 68 milyon 862 bin liraya ulaştı.

Altın mevduatı artışında Iğdır'ı, yüzde 123,4'le Antalya, yüzde 119,6'yla Denizli ve yüzde 119'la Niğde takip etti.

Söz konusu dönemde altın mevduatının Türkiye'nin tüm kentlerinde artış kaydettiği görüldü.

BDDK verilerine göre, kentlere göre altın mevduatı miktarları ve değişimi 2018 ile 2019 yılları itibarıyla şöyle (bin TL):

Şehir\Altın Mevduatı 2018 2019 Fark (%) ADANA 637.762 1.268.464 98,9 ADIYAMAN 188.942 387.057 104,9 AFYONKARAHİSAR 288.947 631.027 118,4 AĞRI 70.296 134.327 91,1 AKSARAY 189.263 379.001 100,3 AMASYA 155.968 315.965 102,6 ANKARA 3.948.592 8.122.857 105,7 ANTALYA 950.537 2.123.369 123,4 ARDAHAN 21.165 44.789 111,6 ARTVİN 81.286 166.520 104,9 AYDIN 393.113 848.517 115,8 BALIKESİR 579.928 1.200.310 107,0 BARTIN 72.766 140.378 92,9 BATMAN 212.135 263.711 24,3 BAYBURT 24.243 47.451 95,7 BİLECİK 110.515 211.573 91,4 BİNGÖL 77.764 143.426 84,4 BİTLİS 77.600 139.394 79,6 BOLU 158.221 336.793 112,9 BURDUR 158.360 309.460 95,4 BURSA 1.436.644 2.838.831 97,6 ÇANAKKALE 280.330 581.189 107,3 ÇANKIRI 104.666 214.885 105,3 ÇORUM 224.518 436.350 94,3 DENİZLİ 466.802 1.025.148 119,6 DİYARBAKIR 372.138 705.063 89,5 DÜZCE 132.795 281.458 111,9 EDİRNE 117.678 240.886 104,7 ELAZIĞ 305.549 577.648 89,1 ERZİNCAN 133.227 265.647 99,4 ERZURUM 293.449 549.890 87,4 ESKİŞEHİR 561.087 1.100.131 96,1 GAZİANTEP 421.388 862.378 104,7 GİRESUN 165.166 326.966 98,0 GÜMÜŞHANE 56.270 107.030 90,2 HAKKARİ 45.856 79.030 72,3 HATAY 335.065 675.516 101,6 IĞDIR 26.402 68.862 160,8 ISPARTA 370.379 736.843 98,9 İSTANBUL 12.867.288 25.329.039 96,8 İZMİR 2.203.111 4.389.995 99,3 KAHRAMANMARAŞ 322.958 641.103 98,5 KARABÜK 151.616 318.566 110,1 KARAMAN 133.915 268.665 100,6 KARS 58.077 118.459 104,0 KASTAMONU 205.376 391.433 90,6 KAYSERİ 522.969 1.051.727 101,1 KIRIKKALE 141.080 273.130 93,6 KIRKLARELİ 117.916 243.682 106,7 KIRŞEHİR 75.591 159.901 111,5 KİLİS 30.634 49.189 60,6 KOCAELİ 1.021.916 2.043.335 100,0 KONYA 1.152.156 2.280.573 97,9 KÜTAHYA 392.933 732.668 86,5 MALATYA 380.814 747.294 96,2 MANİSA 464.287 1.008.569 117,2 MARDİN 117.880 223.392 89,5 MERSİN 546.718 1.120.980 105,0 MUĞLA 441.965 919.522 108,1 MUŞ 63.596 115.480 81,6 NEVŞEHİR 154.551 333.861 116,0 NİĞDE 105.045 230.020 119,0 ORDU 282.799 577.649 104,3 OSMANİYE 153.440 317.583 107,0 RİZE 221.536 404.716 82,7 SAKARYA 425.574 841.453 97,7 SAMSUN 494.186 1.056.018 113,7 SİİRT 71.681 133.563 86,3 SİNOP 77.232 143.323 85,6 SİVAS 307.946 597.371 94,0 ŞANLIURFA 255.721 550.370 115,2 ŞIRNAK 77.430 132.579 71,2 TEKİRDAĞ 284.154 606.066 113,3 TOKAT 218.737 450.464 105,9 TRABZON 409.186 806.890 97,2 TUNCELİ 26.210 55.459 111,6 UŞAK 173.490 346.708 99,8 VAN 188.908 342.523 81,3 YALOVA 116.085 222.268 91,5 YOZGAT 131.361 271.176 106,4 ZONGULDAK 239.082 478.743 100,2 TOPLAM TÜRKİYE 40.073.962 80.213.645 100,2