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ALTIN FİYATLARI 3 Ağustos Perşembe günü enflasyon verileri açıklanmadan önce güne yükselişle başladı. Gram altın 1700 lira, çeyrek altın fiyatları ise 2 bin 770 lira sınırında seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 3 Ağustos güncel gram ve çeyrek altın fiyatları alış - satış rakamları...

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