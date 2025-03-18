Altında ne var?

Ons fiyatı 3.020 doların üzerine tırmanan altın rekor üzerine rekor kırarken, Türkiye'nin en popüler yatırım aracına bugün ek vergi getirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararına göre; artık vadesiz hesaplar üzerinden yapılan kaydi altın işlemleri üzerinden binde 2 (%0,2) kambiyo muamelesi vergisi (KMV) alınacak. Üç gün önce de kuyumculukla iştigal eden işletmelere çekili kıymetli maden satışını yasaklayan karar Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Diğer bir deyişle kesme altın satışı yasaklandı.

Altın alım-satımıyla ilgili alınan bu kararlar gözler Türkiye'de giderek artan altın talebine çevrildi.

2024'ÜN TEK KAZANDIRANI OLMUŞTU

Türkiye'de geleneksel olarak altın en önemli birikim ve yatırım aracıdır. Ancak özellikle son 1 yılda artan talebi anlamak için altının getirisine bakmak gerekiyor.

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2024 yılında altın TÜFE ile indirgendiğinde yatırımcısına yüzde 7.13 reel getiri sağlamıştı. Buna karşılık reel olarak mevduat faizi (brüt) yüzde 5.53, BIST 100 endeksi yüzde 10.85, Amerikan Doları yüzde 16.71, DİBS yüzde 17.68 ve Euro yüzde 20.09 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

2025 yılında da şu ana kadar gram altın yüzde 19.5 değer kazandı. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın uyguladığı ek gümrük vergileri ve bunun sonucu olarak yaşanan ticaret savaşları altın fiyatlarında yukarı yönlü baskı yaratıyor. Bu sebeple son olarak İsviçre merkezli UBS yıllık altın fiyatı tahminini 3 bin dolardan 3 bin 200 dolara yükseltti.

Son 1 yılda yaşananlar ve önümüzdeki döneme dair beklentiler dünyada olduğu gibi Türkiye'de de altın talebini yükseltiyor. Artan talebi bankalardaki kıymetli maden depo hesaplarına bakarak net bir şekilde görmek mümkün.

Kıymetli maden depo hesapları (milyon TL):

2024 Ocak 2025 Ocak Değişim(%) Yurt içi yerleşik 905779 1514108 67.2 Gerçek kişi 845633 1396861 65.2 Ticari 60038 117098 95.0 Resmi Kurum 107 149 39.3 Yurt dışı yerleşik 23846 44528 86.7 Gerçek kişi 23547 43160 83.3 Ticari 299 1368 357.5 Kıymetli maden depo hesapları toplamı 929625 1558636 67.7 Bankacılık toplam mevduat 14946620 19045704 27.4 Kıymetli maden depo hesaplarının oranı (%) 6.2 8.2 31.6

TOPLAM MEVDUATLARDAKİ ARTIŞI 2.5'E KATLADI

BDDK'nın son yayımladığı verilere göre bankacılık sektöründeki kıymetli maden depo hesaplarının toplamı Ocak 2025 itibarıyla bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67.7 artarak 1 trilyon 558 milyar 636 milyon liraya yükseldi. Aynı dönemde bankacılık toplam mevduatlarındaki artış ise yüzde 27.4'te kaldı. Kıymetli maden depo hesaplarının toplam mevduata oranı da 1 senede yüzde 6.2'den yüzde 8.2'ye yükseldi.