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        Haberler Ekonomi Altın Altında ne var? - Altın Haberleri

        Altında ne var?

        Bankadan altın alımına binde 2 ek vergi getirilirken gözler bankalardaki altın birikimlerine çevrildi. Ocak 2024-Ocak 2025 döneminde bankacılık sektöründeki toplam mevduat yüzde 27.4 artarken kıymetli maden depo hesaplarındaki yükseliş yüzde 67.7 oldu. Şirketlerin kıymetli maden depo hesaplarında ise yüzde 95 ile dikkat çekici bir artış yaşandı. Kıymetli maden depo hesaplarının toplam mevduata oranı bu süreçte yüzde 6.2'den yüzde 8.2'ye çıktı. Altının 2024'te reel getiri sağlayan tek yatırım aracı olması güvenli limana talebi artırırken TCMB de 2024 yılında 74.8 ton ile dünyanın en çok altın alan 2. merkez bankası oldu

        Giriş: 18.03.2025 - 14:50 Güncelleme: 18.03.2025 - 14:52
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        Altında ne var?
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        Ons fiyatı 3.020 doların üzerine tırmanan altın rekor üzerine rekor kırarken, Türkiye'nin en popüler yatırım aracına bugün ek vergi getirildi.

        Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararına göre; artık vadesiz hesaplar üzerinden yapılan kaydi altın işlemleri üzerinden binde 2 (%0,2) kambiyo muamelesi vergisi (KMV) alınacak. Üç gün önce de kuyumculukla iştigal eden işletmelere çekili kıymetli maden satışını yasaklayan karar Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Diğer bir deyişle kesme altın satışı yasaklandı.

        Banka üzerinden alınan altına ek vergi
        Banka üzerinden alınan altına ek vergi

        Altın alım-satımıyla ilgili alınan bu kararlar gözler Türkiye'de giderek artan altın talebine çevrildi.

        2024'ÜN TEK KAZANDIRANI OLMUŞTU

        Türkiye'de geleneksel olarak altın en önemli birikim ve yatırım aracıdır. Ancak özellikle son 1 yılda artan talebi anlamak için altının getirisine bakmak gerekiyor.

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        2024 yılında altın TÜFE ile indirgendiğinde yatırımcısına yüzde 7.13 reel getiri sağlamıştı. Buna karşılık reel olarak mevduat faizi (brüt) yüzde 5.53, BIST 100 endeksi yüzde 10.85, Amerikan Doları yüzde 16.71, DİBS yüzde 17.68 ve Euro yüzde 20.09 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

        2025 yılında da şu ana kadar gram altın yüzde 19.5 değer kazandı. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın uyguladığı ek gümrük vergileri ve bunun sonucu olarak yaşanan ticaret savaşları altın fiyatlarında yukarı yönlü baskı yaratıyor. Bu sebeple son olarak İsviçre merkezli UBS yıllık altın fiyatı tahminini 3 bin dolardan 3 bin 200 dolara yükseltti.

        Son 1 yılda yaşananlar ve önümüzdeki döneme dair beklentiler dünyada olduğu gibi Türkiye'de de altın talebini yükseltiyor. Artan talebi bankalardaki kıymetli maden depo hesaplarına bakarak net bir şekilde görmek mümkün.

        Kıymetli maden depo hesapları (milyon TL):

        2024 Ocak 2025 Ocak Değişim(%)
        Yurt içi yerleşik 905779 1514108 67.2
        Gerçek kişi 845633 1396861 65.2
        Ticari 60038 117098 95.0
        Resmi Kurum 107 149 39.3
        Yurt dışı yerleşik 23846 44528 86.7
        Gerçek kişi 23547 43160 83.3
        Ticari 299 1368 357.5
        Kıymetli maden depo hesapları toplamı 929625 1558636 67.7
        Bankacılık toplam mevduat 14946620 19045704 27.4
        Kıymetli maden depo hesaplarının oranı (%) 6.2 8.2 31.6

        TOPLAM MEVDUATLARDAKİ ARTIŞI 2.5'E KATLADI

        BDDK'nın son yayımladığı verilere göre bankacılık sektöründeki kıymetli maden depo hesaplarının toplamı Ocak 2025 itibarıyla bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67.7 artarak 1 trilyon 558 milyar 636 milyon liraya yükseldi. Aynı dönemde bankacılık toplam mevduatlarındaki artış ise yüzde 27.4'te kaldı. Kıymetli maden depo hesaplarının toplam mevduata oranı da 1 senede yüzde 6.2'den yüzde 8.2'ye yükseldi.

        ŞİRKETLERDE DİKKAT ÇEKEN YÜKSELİŞ

        Ocak 2024-Ocak 2025 arasındaki artışlara bakıldığında gerçek kişilerin kıymetli maden depo hesaplarında yüzde 65.2'lik artış yaşanırken, ticari işletmeler yani şirketlerdeki artış yüzde 95'i buldu. Bu da şirketlerin giderek daha fazla altın yatırımı yaptığını ortaya koydu.

        Kıymetli maden depo hesapları (milyon dolar):

        2024 ocak 2025 ocak Değişim(%)
        Yurt içi yerleşik toplam 30030 42593 41.8
        Gerçek kişi 28041 39304 40.2
        Ticari 1981 3284 65.8
        Resmi Kurum 4 4 0.0
        Yurt dışı yerleşik toplam 791 1254 58.5
        Gerçek kişi 781 1216 55.7
        Ticari 10 38 280.0
        Altın ons fiyatı ($) 2037 2798 37.4

        Yukarıdaki tabloda görüleceği gibi kıymetli maden depo hesaplarındaki değişime dolar bazında bakıldığında şirketlerdeki yükseliş yüzde 65.8'i buluyor. Söz konusu dönemde altının ons fiyatında yüzde 37.4'lük artış kaydedilmişti.

        TCMB ALIMDA DÜNYA İKİNCİSİ OLDU

        Vatandaşın ve şirketlerin altına yönelirken TCMB de bu trende uydu. Dünya Altın Konseyi verilerine göre geçen yıl dünyada en fazla net altın alımı yapan merkez bankası 89.50 ton ile Polonya oldu. Bunu, 74.80 ton ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) ve 72.60 ton ile Hindistan Merkez Bankası takip etti.

        Sıra Merkez Bankası 2024 net altın alımı (ton)
        1 Polonya 89,50
        2 Türkiye 74,80
        3 Hindistan 72,60
        4 Azerbaycan 44,80
        5 Çin 44,20
        6 Çekya 20,50
        7 Irak 20,10
        8 Macaristan 15,50
        9 Özbekistan 11,20
        10 Gana 11,00

        Bu alımlarla beraber IMF sıralamadan hariç tutulduğunda TCMB 2024 sonu itibarıyla 615 ton ile dünyanın en büyük 10. resmi altın rezervine sahip oldu. ABD 8113 ton ile ilk sırada yer alırken bu ülkeyi 3351 ton ile Almanya takip etti.

        2024 sonu itibarıyla dünyanın en büyük resmi altın rezervleri:

        Sıra Ülke Rezerv (ton)
        1 ABD 8,133.5
        2 Almanya 3,351.5
        3 İtalya 2,451.8
        4 Fransa 2,437.0
        5 Rusya 2,335.9
        6 Çin 2,279.6
        7 İsviçre 1,039.9
        8 Hindistan 876.2
        9 Japonya 846.0
        10 Türkiye 615.0
        11 Hollanda 612.5
        12 ECB 506.5
        13 Polonya 448.2
        14 Tayvan 423.9
        15 Portekiz 382.7
        16 Özbekistan 382.2
        17 Suudi Arabistan 323.1
        18 İngiltere 310.3
        19 Lübnan 286.8
        20 Kazakistan 284.1
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