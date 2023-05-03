ALTIN FİYATLARI 3 Mayıs Salı gününe yukarı yönlü seyirle başladı. Gram altın uzun süre sonra bin 250 lira seviyesini aşıp bin 260 liranın üzerini görürken çeyrek altın fiyatları ise 2 bin lira üzerinde işlem görüyor.. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel 3 Mayıs çeyrek ve rgam altın fiyatları...

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