        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI | 14 Mayıs son dakika gram altın ne kadar oldu?

        Canlı altın fiyatları: 14 Mayıs son dakika gram altın ne kadar oldu?

        Altın fiyatları 14 Mayıs Perşembe günü yatırımcıların odağındaki küresel gelişmelerin etkisiyle yatay seyrini korudu. ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında gerçekleşmesi beklenen kritik görüşme ve İran savaşına ilişkin diplomatik temaslar piyasalarda dikkatle takip edilirken, iç piyasada gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarında anlık değişimler yaşanıyor. Güvenli liman yatırımını yakından izleyen vatandaşlar ise "Bugün altın fiyatları ne kadar oldu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 14 Mayıs son dakika güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Giriş: 14 Mayıs 2026 - 08:00 Güncelleme:
        1

        Küresel piyasalarda gözler yeniden altına çevrildi. ABD-Çin hattındaki temaslar ve İran savaşında tansiyonun düşebileceğine yönelik beklentiler, ons altın fiyatlarında dengeli bir görünüm oluştururken Türkiye’de gram altın ve çeyrek altın başta olmak üzere tüm altın türlerinde hareketlilik sürüyor. 14 Mayıs 2026 Perşembe günü güncel altın fiyatlarını takip eden yatırımcılar ve vatandaşlar, piyasadaki son dakika gelişmelerini yakından araştırıyor. İşte 14 Mayıs altın fiyatları...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        6.846,3350

        6.847,2850

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        4.683,40

        4.684,59

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        10.954,9100

        11.196,0800

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        43.818,4600

        44.645,5800

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        44.241,00

        44.604,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        21.835,99

        22.386,33

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        43.808,46

        44.635,29

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        44.921,44

        46.051,42

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        3.721,52

        4.949,50

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        6.191,71

        6.483,12

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        110.262,00

        111.630,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
