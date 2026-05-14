Canlı altın fiyatları: 14 Mayıs son dakika gram altın ne kadar oldu?
Altın fiyatları 14 Mayıs Perşembe günü yatırımcıların odağındaki küresel gelişmelerin etkisiyle yatay seyrini korudu. ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında gerçekleşmesi beklenen kritik görüşme ve İran savaşına ilişkin diplomatik temaslar piyasalarda dikkatle takip edilirken, iç piyasada gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarında anlık değişimler yaşanıyor. Güvenli liman yatırımını yakından izleyen vatandaşlar ise "Bugün altın fiyatları ne kadar oldu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 14 Mayıs son dakika güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...
Küresel piyasalarda gözler yeniden altına çevrildi. ABD-Çin hattındaki temaslar ve İran savaşında tansiyonun düşebileceğine yönelik beklentiler, ons altın fiyatlarında dengeli bir görünüm oluştururken Türkiye’de gram altın ve çeyrek altın başta olmak üzere tüm altın türlerinde hareketlilik sürüyor. 14 Mayıs 2026 Perşembe günü güncel altın fiyatlarını takip eden yatırımcılar ve vatandaşlar, piyasadaki son dakika gelişmelerini yakından araştırıyor. İşte 14 Mayıs altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
6.846,3350
6.847,2850
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
4.683,40
4.684,59
ÇEYREK ALTIN FİYATI
10.954,9100
11.196,0800
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
43.818,4600
44.645,5800
TAM ALTIN FİYATI
44.241,00
44.604,00
YARIM ALTIN FİYATI
21.835,99
22.386,33
ZİYNET ALTINI FİYATI
43.808,46
44.635,29
ATA ALTIN FİYATI
44.921,44
46.051,42
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
3.721,52
4.949,50
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
6.191,71
6.483,12
GREMSE ALTIN FİYATI
110.262,00
111.630,00