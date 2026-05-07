        Altında yükseliş sürer mi? İşte bankaların son tahminleri

        Altında yükseliş sürer mi?

        Altının ons fiyatı bugün yüzde 1'in üzerinde değer kazanırken 4.740 doların üzerine çıktı. Peki finans devleri 2026'nın kalanı için altında nasıl bir hareket bekliyor? İşte son tahminler...

        Giriş: 07 Mayıs 2026 - 16:04
        

        Ons altın fiyatı bugün uluslararası piyasalarda 4 bin 740-4 bin 750 dolar bandında işlem görüyor. Gün içinde yüzde 1’in üzerinde yükselen ons altın son işlemlerde yaklaşık 4 bin 745 dolar seviyesinde dengelendi.

        Altın, 2026 yılı genelinde ise güçlü performansıyla dikkat çekiyor. Ons altın yılın ilk aylarında 5 bin 595 dolar ile tarihi zirveyi test ederken, ardından gelen kâr satışlarına rağmen yıl başına göre hâlen çift haneli primli seyrediyor. Ons altın yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 9-10 değer kazandı.

        Küresel yatırım bankalarının son haftalarda yayımladığı analizler de yükseliş beklentilerinin sürdüğünü ortaya koyuyor. Özellikle merkez bankalarının artan altın alımları, jeopolitik riskler ve “dolar dışı rezerv” eğilimi, ons altında yeni rekor senaryolarını gündemde tutuyor.

        Reuters’ın 27 Nisan’da yayımladığı ankete göre, analistler 2026 yılı için ortalama ons altın tahminini 4 bin 916 dolara yükseltti. Ankette, merkez bankalarının güçlü talebi ve küresel ekonomik belirsizliklerin altını desteklemeye devam edeceği belirtildi.

        DEUTSCHE BANK'TAN DİKKAT ÇEKEN 5 YILLIK ÖNGÖRÜ

        Son dönemde en dikkat çekici tahminlerden biri de Deutsche Bank’tan geldi. Alman bankası, gelişmekte olan ülke merkez bankalarının dolar rezervlerinden uzaklaşıp altına yönelmesi halinde ons altının önümüzdeki 5 yıl içinde 8 bin dolara ulaşabileceği senaryosunu açıkladı. Deutsche Bank analizinde, küresel merkez bankası rezervlerinde altının payının yüzde 30’dan yüzde 40’a çıkmasının fiyatlarda sert yükseliş yaratabileceği ifade edildi.

        Banka ayrıca daha kısa vadeli projeksiyonlarında da iyimser duruşunu koruyor. Deutsche Bank’ın son değerlendirmelerinde, ons altının 2026 içinde 6 bin dolara ulaşabileceği, alternatif senaryolarda ise 6 bin 900 dolar seviyesinin görülebileceği belirtildi.

        Diğer büyük yatırım kuruluşları da benzer şekilde yüksek hedefler açıklıyor. JPMorgan 2026 sonu için 6 bin 300 dolar seviyesini öngörürken, UBS 6 bin 200 dolar, Goldman Sachs ise 5 bin 400 dolar tahmininde bulunuyor. Bazı piyasa analizlerinde ise “aşırı boğa” senaryolarında 7 bin doların üzeri telaffuz ediliyor.

        Kurum 2026 hedefi
        JPMorgan $6,300
        UBS $6,200
        Wells Fargo $6,100-$6,300
        Deutsche Bank $6,000
        Bank of America $6,000
        Goldman Sachs $5,400
        Morgan Stanley $4,800
        HSBC $3,950-$5,050

        Analistlere göre yükseliş beklentisinin arkasında üç temel unsur bulunuyor: merkez bankalarının yoğun altın alımları, Fed’in ilerleyen dönemde faiz indirebileceği beklentisi ve jeopolitik riskler. Özellikle İran kaynaklı gerilimler sonrası güvenli liman talebinin yeniden arttığı belirtiliyor.

        Piyasalarda son haftalarda sert dalgalanmalar yaşansa da birçok kurum uzun vadeli yükseliş trendinin bozulmadığı görüşünde. Deutsche Bank’ın analizlerinde, küresel rezerv sisteminde yaşanabilecek yapısal değişimlerin altını önümüzdeki yılların en güçlü yatırım araçlarından biri haline getirebileceği değerlendirmesi yapılıyor.

        Dehşet gelişme! Kübra'nın cansız bedenine ait parçalar barajda bulundu!
        "Enflasyonda gözlenen bozulmanın orta vadeli görünümü bozmasına izin vermeyeceğiz"
        Katar'dan Beyaz Saray'a 400 milyon dolarlık "hediye"
        Bariyerlere çarpan karavan parçalara ayrıldı!
        Demokratlar Senato'yu kazanmak için umutlu
        NBC: Özgürlük Projesi'ni Suudi Arabistan engelledi
        Togg’dan Çinliler ile iş birliği hamlesi
        Okan Buruk'a yeni sözleşme!
        İstanbul'da 100 milyon dolarlık konser
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        ITF'nin 2027-2028 dönem başkanlığına Türkiye seçildi
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
        İkinci konser tarihi açıklandı
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60’ı yer altında yaşıyor
        Alcatraz’dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Apple bu modeli kullanan iPhone sahiplerine tazminat ödeyebilir
        Ölümün ardındaki gerçek otopside ortaya çıktı!
        “Hedef domates eken vatandaş değil, kaçak havuzlu villa”
        Aziz Yıldırım bir kez daha sahnede!
        Evinde ölü bulundu
