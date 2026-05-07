Ons altın fiyatı bugün uluslararası piyasalarda 4 bin 740-4 bin 750 dolar bandında işlem görüyor. Gün içinde yüzde 1’in üzerinde yükselen ons altın son işlemlerde yaklaşık 4 bin 745 dolar seviyesinde dengelendi.

Altın, 2026 yılı genelinde ise güçlü performansıyla dikkat çekiyor. Ons altın yılın ilk aylarında 5 bin 595 dolar ile tarihi zirveyi test ederken, ardından gelen kâr satışlarına rağmen yıl başına göre hâlen çift haneli primli seyrediyor. Ons altın yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 9-10 değer kazandı.

Küresel yatırım bankalarının son haftalarda yayımladığı analizler de yükseliş beklentilerinin sürdüğünü ortaya koyuyor. Özellikle merkez bankalarının artan altın alımları, jeopolitik riskler ve “dolar dışı rezerv” eğilimi, ons altında yeni rekor senaryolarını gündemde tutuyor.

Reuters’ın 27 Nisan’da yayımladığı ankete göre, analistler 2026 yılı için ortalama ons altın tahminini 4 bin 916 dolara yükseltti. Ankette, merkez bankalarının güçlü talebi ve küresel ekonomik belirsizliklerin altını desteklemeye devam edeceği belirtildi.

DEUTSCHE BANK'TAN DİKKAT ÇEKEN 5 YILLIK ÖNGÖRÜ

Son dönemde en dikkat çekici tahminlerden biri de Deutsche Bank’tan geldi. Alman bankası, gelişmekte olan ülke merkez bankalarının dolar rezervlerinden uzaklaşıp altına yönelmesi halinde ons altının önümüzdeki 5 yıl içinde 8 bin dolara ulaşabileceği senaryosunu açıkladı. Deutsche Bank analizinde, küresel merkez bankası rezervlerinde altının payının yüzde 30’dan yüzde 40’a çıkmasının fiyatlarda sert yükseliş yaratabileceği ifade edildi.

Banka ayrıca daha kısa vadeli projeksiyonlarında da iyimser duruşunu koruyor. Deutsche Bank’ın son değerlendirmelerinde, ons altının 2026 içinde 6 bin dolara ulaşabileceği, alternatif senaryolarda ise 6 bin 900 dolar seviyesinin görülebileceği belirtildi.

Diğer büyük yatırım kuruluşları da benzer şekilde yüksek hedefler açıklıyor. JPMorgan 2026 sonu için 6 bin 300 dolar seviyesini öngörürken, UBS 6 bin 200 dolar, Goldman Sachs ise 5 bin 400 dolar tahmininde bulunuyor. Bazı piyasa analizlerinde ise “aşırı boğa” senaryolarında 7 bin doların üzeri telaffuz ediliyor.

Kurum 2026 hedefi JPMorgan $6,300 UBS $6,200 Wells Fargo $6,100-$6,300 Deutsche Bank $6,000 Bank of America $6,000 Goldman Sachs $5,400 Morgan Stanley $4,800 HSBC $3,950-$5,050

Analistlere göre yükseliş beklentisinin arkasında üç temel unsur bulunuyor: merkez bankalarının yoğun altın alımları, Fed’in ilerleyen dönemde faiz indirebileceği beklentisi ve jeopolitik riskler. Özellikle İran kaynaklı gerilimler sonrası güvenli liman talebinin yeniden arttığı belirtiliyor.

Piyasalarda son haftalarda sert dalgalanmalar yaşansa da birçok kurum uzun vadeli yükseliş trendinin bozulmadığı görüşünde. Deutsche Bank’ın analizlerinde, küresel rezerv sisteminde yaşanabilecek yapısal değişimlerin altını önümüzdeki yılların en güçlü yatırım araçlarından biri haline getirebileceği değerlendirmesi yapılıyor.