Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Altın
ABONE OL

Altının gram fiyatı 1.228 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.228 lira seviyesinde işlem görüyor

Altının gram fiyatı 1.228 lira seviyesinden işlem görüyor
AA

Cuma günü, ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, yüzde 3,66 değer kazanarak haftayı 1.215 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla yüzde 1,1 artışla 1.228 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.010 lira, Cumhuriyet altını da 8.150 liradan satılıyor.

Cuma günü 1.990 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 1 artışla 2.009 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, bankacılık sektörüne ilişkin gelişmelerin yakından takip edildiğini belirterek, çarşamba günü açıklanacak ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararları öncesi artan belirsizliklerin fiyatlamaları zorlaştırdığını ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yüzde 40 ihtimalle faiz artırmayacağı, yüzde 60 ihtimalle de 25 baz puanlık faiz artışına gideceği öngörülüyor.

Küresel piyasalarda bankacılık sektörüne ilişkin endişeler ve para politikalarına yönelik belirsizliklerin altın fiyatlarını desteklediğini kaydeden analistler, konuyla ilgili haber akışının takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.970 doların destek, 2.050 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Altın Fed haftasına rekorla başladı
ALTIN Altın Fed haftasına rekorla başladı
Altın fiyatları son dakika: Hafta sonu 20 Mart 2023 Pazartesi çeyrek altın, yarım altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?
ALTIN Altın alacaklar dikkat! Gram ve çeyrek...
Altın fiyatları rekora koşuyor! 20 Mart 2023 gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? (Canlı altın fiyatları)
ALTIN Altın fiyatları zirvede!
CANLI ALTIN FİYATLARI 19 Mart 2023 | Hafta sonu altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlilik! Güncel çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para oldu?
ALTIN Hafta sonu altın fiyatlarında yukarı yönlü ...
Altın alacaklar dikkat: Yükseliş sürüyor! Son dakika 19 Mart çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?
ALTIN Altın alacaklar fiyatlara dikkat!
Altın fiyatları rekora koşuyor! 18 Mart 2023 canlı gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
ALTIN Altın alacaklar dikkat! Fiyatlar yükseldi...
Altın fiyatları YUKARI YÖNLÜ! Çeyrek altın, yarım altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? 18 Mart 2023 canlı altın fiyatları!
ALTIN Altın fiyatları yukarı yönlü! Piyasalardan güncel ...
Altının gram fiyatı 1.181 lira seviyesinden işlem görüyor 
ALTIN Altının gram fiyatı 1.181 lira seviyesinde
Altın fiyatları son dakika YÜKSELİŞİ! 17 Mart 2023 bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Canlı altın fiyatlarında son durum!
ALTIN Altın alacaklar dikkat! Çeyrek ve gram...
Altın fiyatları son dakika YÜKSELİŞTE! Çeyrek altın ve gram altın fiyatı bugün ne kadar, kaç TL? 17 Mart canlı altın kuru takip
ALTIN Altın alacaklar dikkat! İşte son durum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.