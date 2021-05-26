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Altınordu - Altay final maçı ne zaman?

1. Lig'de iki İzmir ekibi Altınordu ile Altay, Süper Lig için bu akşam İstanbul'da karşılaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Final karşılaşması beIN Sports ve TRT Spor'dan yayınlanacak

Altınordu Altay maçı ne zaman saat kaçta hangi kalanda? Altınordu Altay final maçı CANLI

TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselecek 3. takımın belli olacağı play-off finalinde iki İzmir temsilcisi Altınordu ile Altay, bu akşam İstanbul'da karşılaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Final karşılaşması beIN Sports ve TRT Spor'dan yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Adana Demirspor ve GZT Giresunspor'un doğrudan Süper Lig vizesi aldığı ligde, üst lige yükselecek üçüncü ve son ekip İzmir takımlarından biri olacak.

Sezonu beşinci sırada bitiren Altay, play-off yarı finalinde İstanbulspor'u 3-2 ve 1-0 yenerek adını finale yazdırdı. Ligi 6. tamamlayan Altınordu ise ilk maçta 1-0 mağlup ettiği Yılport Samsunspor'la rövanşta 2-2 berabere kalarak finale yükseldi.

Bu sezon iki takım arasındaki iki müsabakayı Altınordu 2-1 ve 3-1'lik skorlarla kazandı. Final müsabakasını protokol tribünündeki her iki takımdan yirmişer kişinin yanı sıra 250'şer izleyici de takip edebilecek.

NOTLAR

- Altınordu'yu bu sezon play-off finaline taşıyan teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Altay'ın favori gösterildiğini ancak kendilerinin de şampiyonluğu hedeflediğini söyledi. Altınordu-Altay finalinin, İzmir ve Türkiye futbolu için önemli olduğunu belirten Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Finalde Altay belki favori görünüyor, kadro ve isim anlamında ama biz de buraya kadar oyun sistemimizle, planımızla ve oyuncularımızı geliştirerek geldik. Finalde de bu gelişimin en iyi seviyesini oynamak istiyoruz. Kolay değil tabii ki finaller, belki uzatma, penaltı bölümü yaşanır. Her şey var futbolda. Maçın hikayesi başka yerlere gidebilir. Biz her şeye hazırlıklıyız."

- TFF 1. Lig'de bitime 2 hafta kala futbolculuk kariyerine başladığı Altay'da teknik direktör olarak göreve başlayan Mustafa Denizli, play-off finaline taşıdığı siyahlı-beyazlı ekiple Süper Lig'e yükselme maçında Altınordu'ya karşı takımın başında sahaya çıkacak.

Futbolculuk kariyerine başladığı ve uzun süre forma giydiği Altay'da "Büyük Mustafa" lakabıyla anılan Mustafa Denizli, futbolculuk kariyerini kısa dönem forma giydiği Galatasaray'da tamamladı. Futbolculuğunun ardından teknik direktörlük kariyerinde birçok başarıya imza atan 10 Kasım 1949 doğumlu Mustafa Denizli, TFF 1. Lig'de bitime 2 hafta kala Altay'a dönerek takımın başına geçti.

Normal sezonda ve play-off yarı finalindeki toplam 4 maçı kayıpsız geçen Mustafa Denizli yönetimindeki Altay, play-off finalinde diğer İzmir temsilcisi Altınordu ile Süper Lig'e çıkma maçına çıkacak.

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TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı play-off final maçında mücadele edecek iki İzmir ekibinden Altınordu 1969-1970, Altay ise 2002-2003 sezonundan bu yana mücadelelerini Süper Lig'den uzak sürdürüyor.

Süper Lig'e 1969-1970 sezonunda veda ettikten sonra bir daha dönemeyen Altınordu, ilk kez mücadele ettiği play-off'ta finale yükselmeyi başardı. İzmir temsilcisi, 1965-1966'da Macar teknik direktör Ignace Molnar yönetiminde o dönemki adıyla 2. Lig'den 1. Lig'e çıkmıştı.

Altınordu'yu TFF 3. Lig ve 2. Lig'de şampiyon yapan ve aralıksız 9 yıldır takımın başında olan teknik direktör Hüseyin Eroğlu, takımının galip gelmesi halinde ilk kez bir takımı Süper Lig'e taşıyacak.

18 YILLIK RÜYA

2002-2003'te Süper Lig'e veda ettikten sonra TFF 3. Lig'e kadar gerilemesine rağmen tekrar TFF 1. Lig'e çıkan Altay, play-off'taki şanssızlığını kırmak için mücadele edecek.

Süper Lig için daha önce 5 kez play-off oynayan ve 2 defa finalde kaybeden Altay, tek devreli lig usulüyle oynanan 2009-2010'da da son maçta Süper Lig vizesi alamamıştı.

Siyah-beyazlı ekip, daha önce 3 kez 1983-1984'te Coşkun Süer, 1990-1991'de Behiç Funda ve 2001-2002'de Reha Kapsal yönetiminde Süper Lig'e çıktı.

Daha önce 2012-2013 sezonunda Çaykur Rizespor'u Süper Lig'e çıkaran Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, ilk 3 takımın Süper Lig vizesi aldığı ve play-off sisteminin olmadığı 2003-2004'te Manisaspor'la ligi 4. sırada bitirmişti. Tecrübeli teknik direktör 2016-2017'deki play-off finalinde Eskişehirspor'un başında bir diğer İzmir temsilcisi Göztepe'ye penaltı atışları sonucunda yenilerek Süper Lig'e yükselemedi.

31. RANDEVU

İzmir'in köklü kulüpleri Altınordu ile Altay, profesyonel liglerde ilk olarak Milli Lig'de 28 Kasım 1959'da Alsancak Stadı'nda karşılaştı.

Müsabakayı 4-1 kazanan Altınordu, rakibiyle profesyonel liglerde şimdiye kadar 18'i Süper Lig, 10'u 1. Lig ve 2'si de 2. Lig olmak üzere 30 maçta karşılaştı. Bu müsabakalarda siyah-beyazlı ekibe karşı 13 galibiyeti bulunan Altınordu, 9 maçta yenilirken 8 karşılaşma da berabere tamamlandı.

Altınordu'nun 38 gol attığı karşılaşmalarda Altay 32 gol üretti. Altınordu maçlarında Altay adına en fazla gol atan isim konumundaki son 3 sezonun gol kralı Marco Paixao, Altınordu'ya karşı oynadığı 6 maçta 7 gol atarak tüm müsabakalarda fileleri havalandırdı.

Altay filelerine 4 gol bırakan Arif Gümüşçeviren'in en golcü isim konumundaki Altınordu'da mevcut isimlerden Ahmet Dereli Altay'a karşı 2 golü bulunuyor.

6. İSTANBUL FİNALİ

Bu sezon 26. kez uygulanan play-off sisteminde Süper Lig'e çıkacak son takım 2007-2008, 2009-2010, 2013-2014, 2014-2015, 2018-2019 sezonlarının ardından 6. defa İstanbul'da belirlenecek. 2009-2010'da tek devreli lig usulüyle oynanan play-off'un son maçında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Altay'la 2-2 berabere kalan Konyaspor Süper Lig vizesi almıştı.

İstanbul'un dışında Ankara'nın 8 defa ev sahipliği yaptığı play-off finalleri 4 kez Antalya'da, 3 defa Konya'da, ikişer kez Eskişehir ve İzmir'de, bir defa da Bursa'da oynanmıştı.

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