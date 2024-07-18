Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer Altınordu'da kaleci Mert Furkan Alanyaspor'a gidiyor - Futbol Haberleri

        Altınordu'da kaleci Mert Furkan Alanyaspor'a gidiyor

        Atletico Madrid'in de ilgilendiği, Altınordu'nun genç kalecisi Mert Furkan Bayram, Corendon Alanyaspor'a transfer olmak üzere.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 13:25 Güncelleme: 18.07.2024 - 13:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kaleci Mert Furkan, Alanya yolcusu!
        ABONE OL
        ABONE OL

        İzmir ve Türk futbolunun yetiştirici kulübü olan TFF 2'nci Lig temsilcisi Altınordu'nun geçen sezon altyapısından vitrine çıkardığı kaleci Mert Furkan Bayram, Alanyaspor yolcusu. 19 yaşındaki file bekçisinin adı İspanyol devi Atletico Madrid'le anılırken, Süper Lig ekibi Alanyaspor'un transferi bitirdiği öğrenildi. Alanyaspor'un son anda devreye girerek Altınordu yönetimiyle her konuda anlaştığı ve transferin resmi imzaya kaldığı bildirildi.

        Kuzey İrlanda'da düzenlenen 2024 UEFA U19 Avrupa Şampiyonası'nda milli takımın kalesini de koruyan Mert'in turnuva biter bitmez Akdeniz ekibiyle sözleşme imzalayacağı kaydedildi. Kariyeri boyunca kırmızı-lacivertli takımın formasıyla 19 maçta forma giyen 19 yaşındaki file bekçisi bu süreçte U18 ve U19 Milli Takımı'na yükselmeyi başardı. Altınordu daha önce yetiştirdiği birçok kaleciyi Süper Lig ekiplerine uğurlamıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Bu seçim yok hükmündedir"
        "Bu seçim yok hükmündedir"
        Silahla vurduğu kayınpederini tekmeledi!
        Silahla vurduğu kayınpederini tekmeledi!
        MSB'den Suriye ile normalleşme süreci açıklaması
        MSB'den Suriye ile normalleşme süreci açıklaması
        Annesinin başını kesip sokağa atmıştı! İşte caniye istenen ceza!
        Annesinin başını kesip sokağa atmıştı! İşte caniye istenen ceza!
        Joao Felix iddiası!
        Joao Felix iddiası!
        Annesiyle ABD'ye kaçmıştı! Akıl sağlığı riske atılmış!
        Annesiyle ABD'ye kaçmıştı! Akıl sağlığı riske atılmış!
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        Biden'dan Elon Musk'a: Artık bıktım
        Biden'dan Elon Musk'a: Artık bıktım
        Eylül 2, Çağla 6 yaşındaydı... Kafa kafaya dehşet!
        Eylül 2, Çağla 6 yaşındaydı... Kafa kafaya dehşet!
        Türk bayrağını görünce çıkmadı
        Türk bayrağını görünce çıkmadı
        TFF, başkanını seçiyor
        TFF, başkanını seçiyor
        Meloni'nin boyuyla dalga geçen gazeteciye ceza
        Meloni'nin boyuyla dalga geçen gazeteciye ceza
        Hafriyat kamyonu iki kardeşi hayattan kopardı!
        Hafriyat kamyonu iki kardeşi hayattan kopardı!
        Vodafone Red kullanıcıları yurt içi tarifelerini artık 200 ülkede kullanabiliyor
        Vodafone Red kullanıcıları yurt içi tarifelerini artık 200 ülkede kullanabiliyor
        Şiddetli fırtına şantiyeyi savaş alanına çevirdi!
        Şiddetli fırtına şantiyeyi savaş alanına çevirdi!
        EURO 2024 yorgunluğunu attı
        EURO 2024 yorgunluğunu attı
        Yanıyoruz! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde
        Yanıyoruz! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        Öncesini ve sonrasını paylaştı! TikTok'ta viral oldu
        Öncesini ve sonrasını paylaştı! TikTok'ta viral oldu
        Flört etmek tarihe mi karışıyor?
        Flört etmek tarihe mi karışıyor?