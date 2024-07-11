Altınordu Teknik Direktörü Olcay Şahan: Oyun zekası yüksek bir takım izleteceğiz

Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen ilk etap çalışmalarını değerlendiren Altınordu Teknik Direktörü Olcay Şahan, "Başkanımıza, sportif direktörümüze ve oyuncu alım direktörümüze teşekkür ediyorum. Transferler erkenden takıma katıldı. Transfer çalışmaları devam ediyor. Birkaç oyuncu daha kadroya katılabilir yine bazı oyuncularımıza talipler var, bazı oyuncularımız da gidebilir. Sezon başlangıcı gayet iyi oldu. Tüm futbolcularımızın istek ve arzuları çok üst seviyede. Bu sezon herkes farklı bir Altınordu izleyecek. İzleyenler de sahada temposu, oyun zekası yüksek ve keyif veren bir takım görecekler" diye konuştu.

"UYUM SÜRECİNİ HIZLI ATLATTIK"