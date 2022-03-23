Altun ABD basınına konuştu: Patriot'ları ön koşulsuz verin 0:00 / 0:00

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Wall Street Journal'da (WSJ) Eski CIA yöneticisi Paul Kolbe'nin, "Türkiye'nin Rus Füzeleri Ukrayna'yı Savunabilir" başlıklı analizinde Ankara'nın S-400'leri Ukrayna'ya vermesi önerisinde bulunmasının ardından Fahrettin Altun'dan açıklama geldi.

WSJ'ye konuşan Altun, şu ifadeleri kullandı:

"70 yıllık NATO müttefiki ve kritik bölgelerde istikrar aktörü olan Türkiye ile ilişkileri normalleştirmek Batı'nın ve özellikle ABD'nin sorumluluğundadır. Ukrayna krizi, Türkiye'nin stratejik önemini küçümseyen, NATO'nun “beyin ölümü gerçekleşmiş” olduğunu iddia edenlerin jeopolitik değerlendirmelerinin yanlış olduğunu göstermiştir.

Avrupa Birliği üyeliğini stratejik bir hedef olarak gören ve NATO üyeliğinden gurur duyan Türkiye, Batı'dan hak ettiği muameleyi görmeyi beklemektedir. İlişkiyi onarmak için gayrıresmi teklifler değil, güven artırıcı önlemler alacaktı. Sayın Kolbe'nin argümanını geliştirmek için Batı'nın yapması gereken, F-35 savaş uçaklarını ve Patriot bataryalarını ön koşulsuz Türkiye'ye teslim etmektir."

Kolbe, bu adımı atmanın Ukrayna'nın acil ihtiyaçlarını karşılayacağını ve ABD Patriot bataryalarının Türkiye'ye satışının ve Türkiye'nin “F-35 konsorsiyumuna iade edilmesinin” önünü açarak “ABD ile Türkiye arasındaki ilişkiyi onaracağını” öne sürüyor.