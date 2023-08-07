Altun Bilgin Çeliktürk'ün ‘Aylin’ kitabı raflarda yerini aldı

Yazar Altun Bilgin Çeliktürk'ün yeni kitabı "Aylin - Gerçek Terapi Notlarıyla" Librum Kitap etiketiyle raflardaki yerini aldı. Kitap, dijital platformalarda da satışa sunuldu.

Yerli roman kategorisinde yer alan kitapta önce bir kız çocuğunun sonra bir genç kızın, sonra genç bir kadının ve nihayetinde tüm bu kadınların dönüştüğü o kadının hikayesi yer alıyor.

"DAHA NİCE KADININ SESİ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Kitabı, 'kardelen olamayanların hikayesine yoldaş olup ışık tutmak için yazdığını kaydeden Çeliktürk, "Kitabın her satırında kendini bulabilecek Aylinlere inanıyor ve sesleniyorum. Aylin, daha dün söğüt ağacının etrafında dans ederek balerin olma hayalleri kuran o küçük kızken, bugün zeytin ağacı altında yazdığı kitabı okuyan bir Kardelen" dedi. Çeliktürk, daha nice kadının sesi olacağını düşündüğünü de sözlerine ekledi.

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"KEŞKE OKUSAYDIM, BEN DE BİR KARDELEN OLSAYDIM"

"Köyünün yemyeşil yaylalarından Nişantaşı’ndaki bir psikiyatri kliniğine uzanan yolculukta Aylin, neler yaşar da o terapi koltuğunda bulur kendini? Daha dün söğüt ağacının etrafında dans ederek balerin olma hayalleri kuran o küçük kız, nasıl olur da bugün ancak gözyaşlarıyla okunabilen bu kitabı yazar anılarıyla?

Aylin, Anadolu’nun bir köyünde, açar gözünü dünyaya. ‘Köylük yerdir’’ nihayetinde, yaşın önemi yoktur; elinden ne geliyorsa onu yaparak, elinden gelmeyeni de yapa yapa öğrenerek büyür. Öte yandan şanslıdır da sevgi dolu, neşeli bir ailedir onun ailesi. Zorluklarla hep birlikte mücadele eder, güzellikleri yine hep birlikte yaşarlar. Ta ki Aylin, aşık olup evlenene kadar…

Istırap dolu günler, yoksulluk, narsist bir kayınvalide ve arada kalan bir eş…Değersizlik, boşluk ve bir daha bir daha kırılan bir yürek.

Aylin, önce bir kız çocuğunun sonra bir genç kızın, sonra genç bir kadının ve nihayetinde tüm bu kadınların dönüştüğü o kadının hikayesi. Gerçek hayatlara kadar, hayatın gerçeklerini de merak edenlerin bir solukta okuyacağı Aylin, kardelen olamayanları anlatıyor."