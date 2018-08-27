Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Sırbistan'ın Partizan ekibine konuk olan ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Beşiktaş, bu sezon ligdeki ilk yenilgisini evinde aldı! Siyah-beyazlılar, Antalyaspor'a 3-2 kaybetti ve ligde iç sahasında 45 maç aradan sonra ilk kez yenildi. Beşiktaş'ta Alvaro Negredo maç sonrasında açıklamalar yaptı. İspanyol santrforun açıklamaları şu şekilde:

"Uzun bir yenilmezlik serisinden sonra kaybetmek çok üzücü. İlk yarıda inanılmaz kötüydük. İkinci yarı istediğimiz baskıyı kurmaya çalışırken oyunun çok durması, istediğimiz tempoyu yapmamızı engelledi. Pozisyonlara girdik ama değerlendiremedik."

"Hocam bana nerede ne zaman şans verirse onu yapmaya çalışacağım."

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