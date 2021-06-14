'Özlemişiz' 0:00 / 0:00

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Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment iş birliği ile sahnelenen 'Amadeus', aylar sonra yeniden sahnelendi.

Pandemi nedeniyle sahnelenmesine ara verilen oyunun başrol oyuncuları duygularını şöyle diye getirdi;

Selçuk Yöntem: Pandemi dolayısıyla uzun aralıklarla buluştuğumuz seyircimizin alkışını çok özlemiştik... Bizi yalnız bırakmadıkları için her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.

Okan Bayülgen: Seyircinin yoğun ilgisi, tiyatroya duydukları özlemin bu kadar güçlü olduğunu görmek bizi çok mutlu etti.

Özlem Öçalmaz: Biz sahneyi ve seyircimizi çok özlemiştik, seyirci de tiyatroya gitmeyi çok özlemiş... Seyircimizle yeniden buluşmak inanılmaz heyecan vericiydi. Teşekkür ediyoruz.

'Amadeus', 8 ve 29 Temmuz ile 25 ve 26 Ağustos'ta yine Zorlu PSM'de, saat 19.30'da perde açacak...