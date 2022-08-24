"İLK KEZ BATI KARADENİZ'DE ANITSAL BİR MİMARİ İLE KARŞILAŞTIK"

Çam, ilk kez Batı Karadeniz´de anıtsal bir yapı ile karşılaştıklarını ifade ederek, "Şu anda anladığımız kadarıyla milattan sonra 2'nci yüzyıl ortaları ya da sonlarına doğru yapının inşa edildiğini tahmin etmekteyiz. Bunun kesin olarak söylemek şimdilik çok erken, şu anda daha kazının başlangıç seviyesindeyiz.