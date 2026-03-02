Canlı
        Amasya'da yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Amasya'da yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

        Amasya'da annesinin haber alamadığı Ahmet Tercan, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

        Giriş: 02.03.2026 - 09:31
        3 gündür aranıyordu...Cansız bedeni bulundu

        Amasya'da annesinin haber alamadığı Ahmet Tercan (41), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

        OLAY YERİNE POLİS VE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        İstanbul’da yaşayan Nurhayat Karaböcek, 3 gündür oğlu Ahmet Tercan’dan haber alamayınca komşularını arayarak eve gitmelerini istedi. Dün akşam Fethiye Mahallesi Fetih Sokak’taki müstakil eve gelen komşuları kapıyı çaldı, açan olmayınca da durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kapıyı açarak girdiği evde Ahmet Tercan hareketsiz bulundu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Tercan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE NETLİK KAZANACAK

        Olay yeri ekiplerinin çalışmasının ardından Ahmet Tercan’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Tercan’ın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

        OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

        Mahalle muhtarı Mehmet Arduç, “Annesi İstanbul’da yaşıyordu. Oğlundan haber alamayınca komşusunu aramış. Komşusu da eve gelip kapıya vuruyor. Açan olmayınca polisi arıyorlar. Ekipler kapıyı açıp içeri girince ölü bulunmuş. Tek başına yaşıyordu, kimseye bir zararı yoktu, kendi halinde birisiydi” dedi.

        Polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı. (DHA)

        #Amasya
        #Son dakika haberler
