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Haberler Gündem Anayasa Amasya'daki feci kazada sürücü ve eşi öldü
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Amasya'daki feci kazada sürücü ve eşi öldü, oğulları yaralı

Amasya'da minibüs, önünde seyreden TIR'a arkadan çarptı. Feci kazada minibüsteki kadın kaza yerinde can verirken, sürücü eşi kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çiftin oğullarının ise hastanedeki tedavisi sürüyor

Amasya'daki feci kazada sürücü ve eşi öldü
Amasya'daki feci kazada sürücü ve eşi öldü
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İHA

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, minibüsün TIR'a çarptığı feci kazada, sürücü Muharrem Tepe (55) ve eşi Fatma Tepe (53) hayatını kaybetti.

Merzifon-Çorum karayolu Çaybaşı köyü mevkiinde meydana gelen kazada Muharrem Tepe yönetimindeki minibüs, aynı yönde seyreden Tekin K. idaresindeki TIR'a arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ÇİFT HAYATINI KAYBETTİ

Minibüsteki sürücünün eşi Fatma Tepe'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Muharrem Tepe de ambulansla kaldırıldığı Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Fatma Tepe'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından sıkıştığı minibüsten çıkartılarak aynı hastanenin morguna götürüldü.

ÇOCUKLARI TEDAVİ ALTINDA

Kazada yaralanan çiftin çocukları 16 yaşındaki Hamza Tepe'nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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