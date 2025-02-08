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        Kauçuk yüklü TIR'ın dorsesinden 24 kaçak göçmen çıktı

        AMASYA'dapolisin yol kontrolünde durdurduğu kauçuk yüklü TIR'ın dorsesinde Afganistan uyruklu 24 kaçak göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 16:17 Güncelleme: 08.02.2025 - 16:20
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        Kauçuk yüklü TIR'ın dorsesinden 24 kaçak göçmen çıktı
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        AMASYA'dapolisin yol kontrolünde durdurduğu kauçuk yüklü TIR'ın dorsesinde Afganistan uyruklu 24 kaçak göçmen yakalandı.

        Taşova Kavşağı'nda E.T. (55) yönetimindeki, 06 JTT 29 plakalı, 22 ton kauçuk yüklü TIR, polis uygulama noktasında durduruldu. İl Emniyet Müdürlüğü'ne çekilen TIR'da, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, arama yaptı. Kontrollerde TIR'ın dorsesinde, yaşları 18 ile 30 arasında değişen 24 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. TIR şoförü E.T. gözaltına alınırken, kaçak göçmenler, parmak izleri alındıktan sonra sınır dışı edilmek üzere Amasya İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü. TIR şoförü E.T. ile ilgili soruşturma sürüyor.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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