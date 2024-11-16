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        Amasya'da meydana gelen trafik kazasında araçlarda hasar oluştu

        Amasya'nın Taşova ilçesinde tır kazasına müdahale eden sivil plakalı polis aracına başka bir tırın çarpması sonucu araçlarda hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 12:53 Güncelleme: 16.11.2024 - 12:53
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        Amasya'da meydana gelen trafik kazasında araçlarda hasar oluştu
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        Amasya'nın Taşova ilçesinde tır kazasına müdahale eden sivil plakalı polis aracına başka bir tırın çarpması sonucu araçlarda hasar oluştu.

        Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Özbekistan'a giden Gaffar Dündar'ın kullandığı 47 ADA 678 plakalı tır, Çambükü köyü mevkisinde bariyere çarpıp devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine giden Bölge Trafik Amirliğine ait sürücüsü öğrenilemeyen 05 AB 143 plakalı hafif ticari araca da plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir tır çarpıp kaçtı.

        Yaralanan bulunmayan kazalarda araçlarda hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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