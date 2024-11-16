Amasya'da meydana gelen trafik kazasında araçlarda hasar oluştu

İhbar üzerine olay yerine giden Bölge Trafik Amirliğine ait sürücüsü öğrenilemeyen 05 AB 143 plakalı hafif ticari araca da plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir tır çarpıp kaçtı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde tır kazasına müdahale eden sivil plakalı polis aracına başka bir tırın çarpması sonucu araçlarda hasar oluştu.

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