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        Amasya'da nehre düşen aracın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu

        Amasya'da nehre düşen hafif ticari aracın sürücüsü, kazayı yara almadan atlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 13:09 Güncelleme: 16.11.2024 - 13:09
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        Amasya'da nehre düşen aracın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu
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        Amasya'da nehre düşen hafif ticari aracın sürücüsü, kazayı yara almadan atlattı.

        F.Y. idaresindeki 05 AR 054 plakalı hafif ticari araç, Ziyere mevkisinde arıtma tesisinin duvarına çarptıktan sonra sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yeşilırmak Nehri'ne düştü.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu.

        Araç ise nehirden vinç yardımıyla çıkarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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