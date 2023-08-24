Amber Heard hakkındaki dava 8 yıl sonra düşürüldü
ABD'li oyuncu Amber Heard'ün 2015'te iki köpeğini ülkeye gizlice soktuğu iddiasına ilişkin Avustralya'da açılan dava düştü
Avustralya Tarım Bakanlığı, Amber Heard hakkında 'Pistol' ve 'Boo' adlı iki Yorkshire terrier cinsi köpeğini 2015'te Avustralya'ya izinsiz soktuğu gerekçesiyle açılan davanın düşürüldüğünü duyurdu.
ABD'li oyuncu Amber Heard hakkında iki köpeğini Avustralya'ya izinsiz soktuğu gerekçesiyle dava açılmıştı.
Amber Heard ve kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Johnny Depp, duruşmadan önce paylaştıkları bir videoda, Avustralya'dan özür dilediklerini ifade etmişti.
Johnny Depp'in Avustralya'da 'Karayip Korsanları' filminin çekimleri sırasında, köpekleri Pistol ve Boo'yu ülkeye izinsiz sokmaktan yargılanan eski eşi Amber Heard suçlu bulunmuştu.
Avustralya sınır koruma kanunları uyarınca ülkeye girişte getirilen hayvanın, belli miktarda paranın ve gıda maddesinin form doldurularak yetkililere beyan edilmesi gerekiyor.
Fotoğraflar: Avalon