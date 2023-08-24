Amber Heard hakkındaki dava 8 yıl sonra düşürüldü

Avustralya Tarım Bakanlığı, Amber Heard hakkında 'Pistol' ve 'Boo' adlı iki Yorkshire terrier cinsi köpeğini 2015'te Avustralya'ya izinsiz soktuğu gerekçesiyle açılan davanın düşürüldüğünü duyurdu.

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Amber Heard ve kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Johnny Depp, duruşmadan önce paylaştıkları bir videoda, Avustralya'dan özür dilediklerini ifade etmişti.